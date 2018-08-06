نصائح للتغلب على نزلات البرد في الصيف

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنه يُصاب ملايين من الناس حول العالم بنزلات البرد في فصل الصيف على الرغم من أن ميكروباته تنتشر أكثر في الشتاء، لكن يمكنك التغلّب على أعراض هذا البرد وتخفيفها بمجموعة من الإجراءات منها :

– في الطقس الجاف ستحتاج إلى مرطّب لهواء الغرفة.

– تنظيف الأنف بالبخاخ الملحي، أو عن طريق محلول الماء والملح لتطهير الجيوب الأنفية.

– لأن الجسم يفقد المزيد من السوائل في طقس الصيف يحتاج المصاب بالبرد إلى مزيد من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، تساعد السوائل على إخراج جراثيم البرد من الجسم.

– فيتامين سي من أفضل العلاجات التي تكافح أعراض البرد وتخفّفه، تناول الفواكه الغنية بالفيتامين مثل الجوافة، والفراولة (الفريز)، والعنب، والتفاح، والبروكلي.