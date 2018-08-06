” الصحة ” المصرية تعلن وفاة ثاني حاج مصري بمكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين،عن وفاة ثاني حاج مصري بمستشفى أجياد بمكة المكرمة، لافتة إلى أن الوفاة حدثت بسبب إصابة الحاج بأزمة قلبية، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

ومن جانبه، أوضح رئيس البعثة الطبية المصرية الدكتور محمد شوقي، أن أحد الحجاج المصريين ويسمى محمد إبراهيم عبد الكريم البالغ من العمر 65 عامًا، أصيب أثناء أدائه مناسك العمرة فجر اليوم الاثنين بأزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وأشار ” شوقي ” إلى أنه رغم محاولات الإنعاش القلبي التي أجريت له فإنه فارق الحياة؛ فيما كانت وزارة الصحة المصرية قد أُعلنت الخميس الماضي وفاة حاج مصري يدعى جلال سعد محمد ” 56 عامًا ” نتيجة أزمة قلبية.