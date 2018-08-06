الكرة الأرضية تشهد كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بسماء بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

تشهد الكرة الأرضية يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2018، كسوفًا جزئيًا للشمس غير مشاهَد بسماء المملكة أو المنطقة العربية.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، وسوف يستمر الكسوف لمدة 3 ساعات و28 دقيقة وهو الثالث والأخير هذه السنة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن أفضل موقع للرصد سيكون في شمال روسيا؛ حيث تصل نسبة الكسوف إلى 68%، مشيرًا إلى أن ” كسوف الشمس ” بحاجة لتجهيزات رصد خاصة مثل النظارات الخاصة أو الفلاتر (المرشّحات) الضوئية للتلسكوبات والمناظير من أجل سلامة العين.

وعن موعده، أبان ” أبو زاهرة ” أنه بحسب توقيت المملكة فإن الكسوف مع شروق الشمس سيبدأ الشمس في شمال شرق أمريكا الشمالية الساعة 11:02 صباحاً (8:02 ص غرينتش)، ويصل ذروته العظمى 12:46 ظهراً (9:46 ص غرينتش) بسماء بحر سيبيريا الشرقي بالقرب من جزيرة رانجل الروسية.

وسينتهي الكسوف مع غروب الشمس على طول ساحل آسيا والمحيط الهادي الساعة 2:30 بعد الظهر (11:30 ص غرينتش).