المغامسي عن بيان الخارجية: أكد حقيقتين عن بلادنا

نايف السالم(صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، اليوم الاثنين، على بيان وزارة الخارجية بشأن التدخل الكندي في شؤون المملكة الداخلية.

وقال ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” جاء في بيان وزارة الخارجية: السعودية أحرص على أبنائها من غيرها، السعودية عبر تاريخها لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، هاتان حقيقتان مضيئتان في تاريخ بلادنا يجب أَنْ يعقلها خصومنا وَمَنْ يتحدثون عن بلادنا بلا برهان أو أَثَارة مِنْ عِلْم “..

يُذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا أمس الأحد، رفضت فيه تدخل كندا في شؤون المملكة الداخلية وتعليقها السلبي بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا.

وقالت الوزارة في بيانها ” إن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى “.

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