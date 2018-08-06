رئيس أحد يؤكد وعد هزازي بالتوقيع على بياض

طلال الغامدي(صدى):

أكد سعود الحربي رئيس نادي أحد، على موافقة نايف هزازي على ارتداء قميص الفريق الأول للكرة في دوري النجوم الجديد، لافتًا إلى أنه ليس هناك أي علاقة بين المخضرم حسين عبد الغني والتوقيع مع هزازي، لم يفاوض عبد الغني أي لاعب، كان هزازي أو غيره.

وصرّح ” الحربي ” قائلًا: ” هذه هي المرة الثانية التي فاوضت فيها هزازي، لم يفاوضه أحد، المفاوضات الأولى حينما تسلم مخالصة مالية بداية العام الحالي من نادي التعاون، لكنه أعتذر لي، قال عرضكم مقبول وأنا راغب فيه، لي شخصيا أريد الاحتراف خارجيًا، سأبحث لي عن ناد خارج المملكة، حيث لم يكن هدفه ماديًا. ”

وأضاف: ” هزازي قال لي سأوقع على بياض إذا رغبتم، تقديرا لإدارة النادي التي ترغب بشدة في أن أكون واحدا من عناصر فريقها المميز في الموسم المقبل، رغم وجود عدة عروض داخلية له. ”

وتابع: ” النادي وقع عقد رعاية مع المؤسسة تحصل بموجبه على حقوق تسويق الإعلانات التجارية في مباريات الفريق الكروي الأول في المدينة المنورة، ما تم بيعة لهم 15 لوحة على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية من أصل 40 لوحة. “