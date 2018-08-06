بالصور.. ضبط ” شيشة معسل ” داخل مرفق نسائي للتجميل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن القسم النسائي بأمانة الطائف، بالتعاون مع بلدية غرب الطائف، من ضبط عدد من المخالفات، خلال حملة رقابية مكثفة على مشاغل الأزياء النسائية، ومرافق التجميل، من أبرزها ضبط ” شيشة المعسل ” داخل تلك المرافق، حيث يشتبه تقديمها لمن يطلبها، أو استخدامها من قبل العاملات.

كما نجحت أمانة الطائف، في ضبط العديد من المواد التجميلية المقلدة وغير المعروف مصدرها، مما يشكّل خطورة على صحة مستخدميها من النساء، بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى.

فيما ضبط مراقبو بلدية غرب الطائف الفرعية، شاحنة ” برادة ” محملة بكمية كبيرة من الأطعمة مجهولة المصدر والفاسدة، بعد متابعتها، وجرى إيقافها بنقطة تفتيش ” الخالدي ” ، بعد ورود بلاغ من مركز العمليات المشتركة.

وبعد تفتيش البرادة، تبيّن أنها تحمل كميات كبيرة من مختلف أنواع الأغذية التي لا تحمل بطاقة تعريفية، وليست معروفة المصدر، مع سوء تخزينها في ظروف سيئة وغير صالحة، إلى جانب مواد التنظيف والمجمدات والمعدات.

واتضح أنه لم يكن لدى السائق أو أصحاب المواد الغذائية أي تصاريح نظامية، وتم الكشف عن المواد الغذائية المضبوطة من قبل مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهو ما استدعى التحفظ عليها تمهيدًا لإتلافها.

ومن جانبها، شددت أمانة الطائف، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات عبر لائحة الجزاءات البلدية، لمنع مثل هذه التجاوزات.