بالفيديو.. مخاطر الغضب والانفعال على القلب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر الغضب والعصبية والتوتر جميعها اضطرابات نفسية تؤثر على الصحة بشكل سلبي، حيث تسبب ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر على صحة القلب والكلى وجميع أعضاء الجسم.

ويقول الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال لقائه ببرنامج ” نظرة ” ، إن الغضب والانفعال والعصبية والتوتر يتسببوا في تصلب شرايين القلب وجميع شرايين الجسم مما يضر بجميع أجهزة الجسم .

واضاف ، كما يمكن الإنفعال أن يسبب شلل في عضلة القلب ويسبب الموت المفاجئ مثلما حدث في تحليل إحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم، لذا يجب تجنب الانفعال والغضب والتوتر حفاظا على الصحة.