بالفيديو.. مخاطر الغضب والانفعال على القلب
يعتبر الغضب والعصبية والتوتر جميعها اضطرابات نفسية تؤثر على الصحة بشكل سلبي، حيث تسبب ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر على صحة القلب والكلى وجميع أعضاء الجسم.
ويقول الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال لقائه ببرنامج ” نظرة ” ، إن الغضب والانفعال والعصبية والتوتر يتسببوا في تصلب شرايين القلب وجميع شرايين الجسم مما يضر بجميع أجهزة الجسم .
واضاف ، كما يمكن الإنفعال أن يسبب شلل في عضلة القلب ويسبب الموت المفاجئ مثلما حدث في تحليل إحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم، لذا يجب تجنب الانفعال والغضب والتوتر حفاظا على الصحة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9627 ] نشر منذ 2 ساعتين
نستودع الله❤
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30538 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشر
رااايق[ عدد التعليقات: 5095 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان **