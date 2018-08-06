تركيا تسدل الستار على أزمة القس الأمريكي بتسليمه لبلاده قريبا

أنقرة(صدى):

تتجه تركيا لإنهاء أزمة القس الأمريكي، أندرو برانسون قريبًا، والتي زادت من التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وذلك بعد أن أشارت أمريكا بفرض المزيد من العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن ” برانسون ” .

وقضى القس الأمريكي ” برانسون ” ، نحو عامين في السجن، بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري، ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله في إزمير بغرب تركيا، لأسباب صحية.

وكشفت وسائل إعلام تركية، عن توقعات بإسدال الستار على أزمة قضية ” برانسون ” ، نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد عرض نتائج مفاوضات تجري حاليًا بين البلدين، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، للسماح بالتنفيذ وإنهاء الأزمة.

وتشمل المفاوضات التي تجرى حاليًا بين البلدين، قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس الأمريكي المحتجز لديها قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات تصفها بـ ” الإرهابية ” .

واشترطت تركيا، أنها ستقوم بذلك في مقابل تسليم واشنطن لـ ” محمد هاكان أتيلا ” ، نائب المدير التنفيذي لبنك ” خلق ” التركي الحكومي، الذي قضى عقوبة السجن ثلاث سنوات في أمريكا، بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015م.

وأشارت مصادر، إلى أنه في حال استجابة واشنطن لهذا الشرط، سيتم بحث قضايا المواطنين الأمريكيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصًا، لاحقًا.

جدير بالذكر، أن القس الأمريكي ” برانسون ” ، كان قد اعتقل في أكتوبر من عام 2016م، وقررت المحكمة توقيفه في 9 ديسمبر من نفس العام، وذلك بعدة تهم منها ارتكابه جرائم باسم حركة ” غولن ” ، وحزب العمال الكردستاني ” تحت مظلة رجل دين ” ، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، فيما صدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه، الأربعاء قبل الماضي.