أمير الشمالية يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

عرعر(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد الركن سليمان بن فرج الصقيه رتبته الجديدة (عميد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته .

وهنأ سمو أمير المنطقة العميد الصقيه متمنيا له التوفيق ، مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه أعرب قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.