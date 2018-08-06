قتل إمام جامع وتقطيع جثته بعد خلافات مع ” المؤذن “

المنامة(صدى):

شهدت البحرين جريمة بشعة، حيث أقدم ” آسيويون ” على قتل إمام مسجد بـ ” المحرق ” وتقطيع جثته إلى أجزاء ووضعها بأكياس بلاستيكية ورميها بمنطقة نائية.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، قام ” الآسيويين ” باختطاف إمام مسجد ” بن شدة ” بالمحرق، عقب صلاة الفجر؛ وذلك بسبب خلافات بين الإمام ومؤذن المسجد الآسيوي، عقب إيقاف وزارة العدل والشؤون الإسلامية المؤذن من العمل بسبب شكوى رفعها الإمام ضده.

وقام ” الآسيوين ” بتعذيب إمام المسجد وقتله، حيث قاموا بتقطيع جثته ووضعوها في أكياس للتخلص منها، حيث تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب.

وفي هذا السياق، قال شقيق الإمام أنه حدثت خلافات مؤخرًا بين شقيقه والمؤذن وهو من الجنسية البنغالية؛ وذلك بعد أن تكرر من الأخير القيام بأمور مخالفة في المسجد منها ” التجمع مع أصدقائه في غرفته وارتفاع أصواتهم ” ؛ وعلى خلفية ذلك خطط المؤذن للانتقام من الإمام فقام بقـتله.

تجدر الإشارة إلى أن المباحث البحرينية تمكنت من القبض على أحد المشتبه بهم في ارتكاب الجـريمة، وهو آسيوي يبلغ من العمر 35 عاماً، وتجري الشرطة حالياً تحرياتها لكشف ملابسات الجريـمة.