مهاجم ريال مدريد السابق على رادار الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد يتطلع إلى كسب خدمات المهاجم الإسباني فران سول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب ” سول ” بنادي ريال مدريد؛ حيث تدرج في الفرق السنية للنادي الأبيض وقد زامل خلال موسم 2005-2006 كل من كارفخال وبابلو سرابيا واليكسس فرنانديز وجميعهم مواليد 1992.

وقرر اللاعب الإسباني اللعب بعيدًا بعد أن فشل في تمثيل الفريق الأول للملكي؛ حيث انتقل إلى لوغو أحد أندية الدرجة الثانية ومنه إلى ريال أوفيدو وبعد ذلك فياريل 2؛ فيما سجل خلال هذه المرحلة 35 هدف.