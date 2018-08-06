بالصور.. فيندر هال تقدم ” فينيس سبيدستر “بمقعد واحد فقط

واشنطن(صدى):

عرفت شركة Vanderhall بتصنيع المركبات كلاسيكية الشكل بثلاثة عجلات, ولكنها ليست مركبات رخيصة الثمن فموديل لاجونا بلغ سعره 49.950 ألف دولار وهو قد يكون في نظر البعض مبلغ ضخم لسيارة بثلاث عجلات فقط .

وظل الأمر كذلك حتى عام 2016, عندما طرحت الشركة موديل فينيس الذي يوفر مساحة لراكبين ويمثل سيارة مكشوفة بثلاث عجلات.

وتخلت السيارة عن الجسم المصنع من ألياف الكربون كما في موديل لاجونا والذي أحاط الشاسيه الألومنيوم وهو ما جعل سعرها يتراجع الي 29.950 ألف دولار للنسخة القياسية بمحرك 1.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 400 حصان .

وكشفت الشركة مرة أخرى عن أرخص سياراتها وهو فينيس سبيدستر بسعر 26.950 ألف دولار ويتشارك المكونات مع فينيس التقليدي ولكن بدون مقعد ثاني لراكب آخر.

وتأتي السيارة الجديدة بمحرك 1.4 لتر بشاحن توربيني وهو محرك رباعي الاسطوانات LUV من جنرال موتورز وناقل حركة 6 سرعات متتابع من جنرال موتورز كذلك مع نظام توجيه وتعليق من نفس الشركة.

بينما قامت الشركة Vanderhall بتصنيع نوابض التعليق وسيبدأ توفر السيارة للمبيعات في الربع الرابع من العام الجاري .