129 منشأة تعرض 8 آلاف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات

فاطمة المالكي(صدى):

تعرض 129 منشأة في القطاع الخاص ما يقارب 8000 فرص عمل شاغرة لديها أمام المواطنين والمواطنات، وذلك في معرض لقاءات الإلكتروني الثاني عشر الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف المعرض الذي بدأ أمس الأحد (23 ذو القعدة 1439 هـ) ويستمر حتى الخميس المقبل (27 محرم 1439هـ) إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة.

ويشارك في المعرض عشرات المنشآت في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والمقاولات ومواد البناء، وقطاعات التصنيع، والـتأمين، والتجزئة، والحلويات، والسيارات، والأثاث.

وترتكز فكرة معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف ترتكز على تخصيص منصات إلكترونية للمنشآت الراغبة في تقديم فرص وظيفية للسعوديين عبر قالب افتراضي على الانترنت، علماً أن التسجيل في المعرض يشبه الآليات المتبعة في المعارض التقليدية إلا أنه يتم بشكل افتراضي إلكتروني في المكان والوقت الذي يفضله الباحث عن عمل.

ويُمكن الدخول على موقع لقاءات الرسمي عن طريق الرابط هنا ومن ثم التسجيل، واختيار منصة المنشأة التي يرغب المُرشح بالتقدم للعمل بها، ويمكن مع المسؤول في المنشاة مباشرةً، وذلك بالتحدث عبر ” الحوار التفاعلي”.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع الخاص.

في حين يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا ومنها: الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، خاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، خاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويُمكن الباحث والباحثة عن العمل من المشاركة والتقديم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت خلال فترة المعرض.

إلى ذلك نوه “هدف” إلى أنه بإمكان المنشآت أو الباحثين عن عمل من الجنسين، التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 920020301 للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرض وآليه وطريقة التسجيل.