الأمير سعود بن نايف يقلد السهلي رتبته الجديدة

الدمام(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، العقيد ضويحي بن وبدان بن لحيان السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

وهنأ سموه العقيد السهلي متمنياً له التوفيق.

فيما عبر العقيد السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة حفظها الله ولسمو وزير الداخلية ولأمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.