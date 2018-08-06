3 خضراوات هامة تنظم معدل السكر في الدم

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إن مريض السكري يعاني من عدم القدرة على تناول بعض الأطعمة، خوفا من رفعها لمعدلات السكر في الدم، وأحيانا لا يستطيع اختيار الأطعمة المفيدة وغير المفيدة.

وأكدت هدى ، أن هناك مجموعة من الخضراوات، يمكن لمريض السكري تناولها بانتظام، لما لها من تأثير في تنظيم معدلات السكر في الدم .

وهذه الخضروات هي :

الجزر

يحتوي الجزر على البوتاسيوم وفيتامين A، كما أنه غني بعنصر البيتا كاروتين، وكلها عناصر تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري، وتحافظ على نسبة السكر في الدم، في معدلاتها الطبيعية.

العدس

يحتوي العدس على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما يعزز جهاز المناعة في الجسم، كما أنه مفيد للنظام الغذائي الصحي لمرضى القلب.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من البروتين، كما يساعد على توازن السكر في الدم، كما أنها مصدر جيد للمغانيسيوم الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية للمرأة.