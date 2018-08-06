غدا.. عدم السماح للمحرمين الدخول للعاصمة المقدسة دون تصريح حج

نايف السالم(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وبموجب التعليمات المنظمة للحج، على عدم السماح للمحرمين من المواطنين والمقيمين بالدخول إلى العاصمة المقدسة ما لم يكن لديهم ” تصريح حج ” .

وأوضح ” أمن الطرق ” أن ذلك اعتبارًا من بعد الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 ذي القعدة الجاري، كما ستقوم مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة بإجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.