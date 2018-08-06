غدا.. عدم السماح للمحرمين الدخول للعاصمة المقدسة دون تصريح حج
أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وبموجب التعليمات المنظمة للحج، على عدم السماح للمحرمين من المواطنين والمقيمين بالدخول إلى العاصمة المقدسة ما لم يكن لديهم ” تصريح حج ” .
وأوضح ” أمن الطرق ” أن ذلك اعتبارًا من بعد الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 ذي القعدة الجاري، كما ستقوم مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة بإجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.
طلال[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يتقبل من الجميع ياارب
عمار[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقنا زياره بيتك الحرام يااارب