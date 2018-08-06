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غدا.. عدم السماح للمحرمين الدخول للعاصمة المقدسة دون تصريح حج

غدا.. عدم السماح للمحرمين الدخول للعاصمة المقدسة دون تصريح حج
نايف السالم(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وبموجب التعليمات المنظمة للحج، على عدم السماح للمحرمين من المواطنين والمقيمين بالدخول إلى العاصمة المقدسة ما لم يكن لديهم ” تصريح حج ” .

وأوضح ” أمن الطرق ” أن ذلك اعتبارًا من بعد الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 ذي القعدة الجاري، كما ستقوم مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة بإجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يتقبل من الجميع ياارب

[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرزقنا زياره بيتك الحرام يااارب

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