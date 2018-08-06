من نفخ الشفاه لتصغير الأذن.. تفاصيل عمليات تجميل الإبل وانتشارها بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

شهدت المملكة مؤخرًا، انتشار عمليات تجميل ” الإبل ” بأنواعها المختلفة، من نفخ الشفاه، وقص الأذن وتصغيرها، فضلًا عن جلسات حلاقة، وحمام صابون، وذلك بهدف تزيين الإبل ولفت الأنظار إليها عند تسويقها، وجذب الناس لشرائها.

واعتبر البعض، أن دخول عمليات التجميل إلى عالم مزايين الإبل، يعد نوعًا من الغش، مطالبين بتشديد الرقابة على من يقومون بذلك، وكذلك فرض العقوبات على مستخدمي تجميل إبلهم بطرق مخالفة.

ولُوحظ في الفترة الأخيرة، ظهور وانتشار صالونات حلاقة متنقلة خاصة بالإبل، والتي تلقى رواجًا وقت عروض مسابقات المزايين ومهرجانات البيع العامة، حيث يقومون بتنظيف الإبل وتزيينها، وحلاقتها بقصات تمنحها جمالًا وجاذبية، وفقًا لما ذكره المهتمون بهذا المجال.

وكشف بعض المهتمين بالإبل أيضًا، عن تكلفة حمام الإبل التي بلغت نحو 100 ريال، فيما تتجاوز الحلاقة 200 ريال، موضحين أن هناك عمليات تجميل تتم لإزالة التشوهات، أما عن أسعار تجميل الأذن والشفاه للإبل، فتتخطى قيمتها الـ 1000 ريال.

ومن جانبه، أوضح سعيد الشهراني، أحد مربيّ الإبل بمنطقة عسير، أن عمليات تجميل الإبل لا تتم بواسطة أطباء التجميل والمختصين، ولكن يقوم بها بعض الأطباء البيطريين المخالفين، الذين يهدفون إلى الكسب المادي، مشيرًا إلى أنه مربي الإبل يلجأون لذلك، رغبة منهم في إدخالها بالعديد من مسابقات مزايين الإبل وسباق الهجن وغيرها.

ولفت ” الشهراني ” ، إلى وجود عقوبات على الأطباء البيطريين المخالفين، الذين يقومون بعمليات تجميل للإبل، باعتبارها مخالفة للنظام وغشًا تجاريًا، مبينًا أنه قد تم رصد بعض مربي الإبل الذين يستخدمون حقن لنفخ شفاه الإبل، وتجميل الأذنين بعمليات جراحية .

جدير بالذكر، أن الدكتور علي الدويرج، مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، كان قد بيّن أن عقوبات تجميل الإبل عبارة عن غرامات مالية لعدد من ملاك الإبل الذين يقومون بإساءة التعامل مع حيواناتهم، والقيام بعمليات تجميل غير نظامية بشد الشفاه وحقنها بمواد ضارة لتغيير أشكالها.

فيما شدد ” الدويرج ” ، على أن الوزارة لن تتهاون في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، مناشدًا الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان في المملكة.