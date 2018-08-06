بالفيديو.. حزب الله يرفض دخول باخرة تركية إلى لبنان بسبب اسمها
فجرت باخرة تركية حالة من الجدل والاستياء في الأراضي اللبنانية؛ وذلك بسبب اسمها الذي نظر إليه البعض من منظور طائفي.
وجاء وجه الاعتراض على الباخرة التركية التي كان من المقرر أن ترسو في ” الزهراني ” جنوب لبنان وهي المنطقة المعروفة بانتشار الشيعة بقيادة ” حزب الله ” الذي رفض دخولها؛ بسبب اسمها ” عائشة غل “.
وأكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أن “حزب الله ” رفض دخول الباخرة اعتراضًا على اسمها، حيث تتهجم بعض الطوائف الشيعية على عائشة أم المؤمنين، وتم تغيير اسم الباخرة على الأوراق إلى ” إسراء ” للسماح لها بالرسو في الزهراني.
يُذكر أن هذه الباخرة تكمن مهمتها في إمداد لبنان بالكهرباء عن طريق مولدات ضخمة، وهو ما أثار غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتهاكات حزب الله، كما لم يخفوا تخوفهم من الهدف الذي تقصده تركيا من إرسالها باخرة كهرباء إلى لبنان.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11049 ] نشر منذ 1 ساعة
وما ازدادو الا كفرا
هؤلاء الروافض كفار مجوس لا ينتمون للاسلام ابدا فهم يستغلون الاسلام لفعل جرائمهم الارهابية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31930 ] نشر منذ 44 دقيقة
يماني يسأل لبنانيه..
أيش اسمش ؟
قالت :الآنسه ريم
قال :ايش يعني الآنسه
قالت :يعني مو متزوجه وأنت شو أسمك ؟
قال :الآنسي علي
😂😂😂😂😂😂😂