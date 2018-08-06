بالفيديو.. حزب الله يرفض دخول باخرة تركية إلى لبنان بسبب اسمها

بيروت(صدى):

فجرت باخرة تركية حالة من الجدل والاستياء في الأراضي اللبنانية؛ وذلك بسبب اسمها الذي نظر إليه البعض من منظور طائفي.

وجاء وجه الاعتراض على الباخرة التركية التي كان من المقرر أن ترسو في ” الزهراني ” جنوب لبنان وهي المنطقة المعروفة بانتشار الشيعة بقيادة ” حزب الله ” الذي رفض دخولها؛ بسبب اسمها ” عائشة غل “.

وأكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أن “حزب الله ” رفض دخول الباخرة اعتراضًا على اسمها، حيث تتهجم بعض الطوائف الشيعية على عائشة أم المؤمنين، وتم تغيير اسم الباخرة على الأوراق إلى ” إسراء ” للسماح لها بالرسو في الزهراني.

يُذكر أن هذه الباخرة تكمن مهمتها في إمداد لبنان بالكهرباء عن طريق مولدات ضخمة، وهو ما أثار غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتهاكات حزب الله، كما لم يخفوا تخوفهم من الهدف الذي تقصده تركيا من إرسالها باخرة كهرباء إلى لبنان.