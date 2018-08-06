بورشة فرنسا تبدأ في قبول الحجوزات على موديل تايكان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ينتظر أن تكون بورشة تايكان أول سيارة ألمانية كهربائية بالكامل وتعتبر نسخة الانتاج من الموديل التجريبي Mission E ومن المقرر تقديم تايكان للمبيعات في 2019, وستتميز السيارة بمواصافات فنية ومدى تنقل مثير, وسيتوفر لها محركين واحد للمحور الأمامي والثاني للخلفي بقوة اجمالية تبلغ 600 حصان.

وسيتوفر للسيارة بطارية ليثيو أيون عالية القدرة وستوفر القوة للمحركين الكهربائيين مع مدى تنقل يكفي لـ500 كم, وسيمكن للسيارة بفضل هذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في أقل من 3 ثواني ونصف الثانية مع التسارع الى 200 كم في أقل من12 ثانية.

وتأتي السيارة مثل باقي سيارات بورشة بقيادة مميزة وقدرة كبيرة على الثبات في المنحنيات مما يوفر تجربة قيادة مثيرة, وتقدر الشركة أنها ستبيع 20 ألف نسخة من تايكان سنوياً. وقد فتحت بورشة مؤخراً باب الحجز على السيارة في الولايات المتحدة , وعادت الآن لتفتحه كذلك في فرنسا , حيث يمكن للمشترين حجز السيارة بمبلغ 2500 يورو. وفي حال تراجع المشترين عن قرارهم فستسمح لهم بورشة باستعادة أموالهم .