نانسي عجرم تعلن خبر حملها بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ، عن خبر حملها بطريقة مميّزة وبمشاركة إبنتيها ميلا وإيلا.

ولهذا نشرت نانسي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوة لإبنتيها، حيث بدت إحداهما تحمل لافتة كتب عليها لدينا سرّ نريد أن نخبركم به، فيما حملت الثانية لافتة كتب عليها سنصبح شقيقتان كبيرتان لطفل صغير، وعلّقت على الصورة بالقول : ” أمنية ميلا وإيلا تحققت ” .

وكانت ترددت منذ فترة اخبار تتحدث عن حمل نانسي إلاّ أنها فضلت عدم الخوض في الموضوع إلى أن تتأكد بشكل نهائي .