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” بن مساعد ” ينفي تدخله في صفقة انتقال عموري للهلال

” بن مساعد ” ينفي تدخله في صفقة انتقال عموري للهلال
ماجد محمد(صدى):

نفى رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الاثنين، تدخله في حسم صفقة انتقال نجم المنتخب الإماراتي عموري إلى الهلال.

وقال ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غير صحيح .. علاقتي بالهلال علاقة مشجع يحب ناديه ليس أكثر من ذلك.. والنادي له مسؤولين أكفاء يتولون أموره ” .

وكانت وسائل إعلام إماراتية نشرت أنباء حول تدخل الأمير عبدالرحمن بن مساعد لحسم الصفقة لصالح الهلال.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2400 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعطاك الله العافيه

[ عدد التعليقات: 6400 ] نشر منذ 1 ساعة

لاعب عادي لايستحق كل هذه الهالة الإعلامية ولا المبلغ المالي نتمنى جلب لاعبين دولين إضافة للكورة السعودية

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