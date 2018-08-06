” بن مساعد ” ينفي تدخله في صفقة انتقال عموري للهلال
نفى رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الاثنين، تدخله في حسم صفقة انتقال نجم المنتخب الإماراتي عموري إلى الهلال.
وقال ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غير صحيح .. علاقتي بالهلال علاقة مشجع يحب ناديه ليس أكثر من ذلك.. والنادي له مسؤولين أكفاء يتولون أموره ” .
وكانت وسائل إعلام إماراتية نشرت أنباء حول تدخل الأمير عبدالرحمن بن مساعد لحسم الصفقة لصالح الهلال.
ماجد[ عدد التعليقات: 2400 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعطاك الله العافيه
الواقع[ عدد التعليقات: 6400 ] نشر منذ 1 ساعة
لاعب عادي لايستحق كل هذه الهالة الإعلامية ولا المبلغ المالي نتمنى جلب لاعبين دولين إضافة للكورة السعودية