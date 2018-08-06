” بن مساعد ” ينفي تدخله في صفقة انتقال عموري للهلال

ماجد محمد(صدى):

نفى رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الاثنين، تدخله في حسم صفقة انتقال نجم المنتخب الإماراتي عموري إلى الهلال.

وقال ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غير صحيح .. علاقتي بالهلال علاقة مشجع يحب ناديه ليس أكثر من ذلك.. والنادي له مسؤولين أكفاء يتولون أموره ” .

وكانت وسائل إعلام إماراتية نشرت أنباء حول تدخل الأمير عبدالرحمن بن مساعد لحسم الصفقة لصالح الهلال.