” تصفية ” تدعو أصحاب 9 مساهمات للتواصل معها وتحذر من الإيقاف

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الاثنين، عن المساهمات التي لم يتم الاستدلال على أصحابها، أو لم يتجاوب أصحابها على العناوين المتوفرة لدى اللجنة.

ودعت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أصحاب هذه المساهمات لسرعة التواصل معها؛ تفاديًا لتطبيق قرارات إيقاف الخدمات والمنع من السفر والقبض بحسب المدة المعلنة من تاريخ نشر الإعلان 2/8/2018م.

وأوضحت أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا سيتم إدارجه على قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر، بينما في حال عدم تجاوبة لمدة شهرين يتم إدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.