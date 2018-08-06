أمير نجران يقلّد مدير مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، العميد فهد بن حمّاد الحمّاد، رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الحمّاد بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة عميد، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبّر مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.