بالفيديو.. تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاشتباكات في إيران

طهران(صدى):

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظات الإيرانية؛ حيث اندلعت الاشتباكات العنيفة بها أمس الأحد، وذلك خلال مظاهرات حاشدة في مدينتي قم وكرج.

وشهدت وسط طهران في شارع انقلاب، مسيرة حاشدة ردد خلالها المتظاهرون هتاف ” الموت للديكتاتور ” ، والتي قابلها الأمن بعنف شديد، بينما قام شبان بإحراق حاويات القمامة لوقف تقدم عناصر الأمن.

ومن جانبها، ردت الحكومة الإيرانية على المظاهرات بتعطيل خدمة الهواتف المحمولة، والإنترنت في المدينتين؛ لمنع نشر صور الاحتجاجات والاشتباكات.