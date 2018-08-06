في 3 ساعات فقط.. زائر أوروبي يرتكب مخالفات مرورية بـ170 ألف درهم

دبى(صدى):

سجلت أجهزة الرادار على سائح أوروبي بدبي العديد من المخالفات المرورية؛ حيث وصلت إلى نحو 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها 200 كم/س، وراوحت بقية المخالفات بين 150 كم و200 كم/س.

ووصلت قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها الزائر إلى 170 ألف درهم ” 46.5 ألف دولار ” ، خلال 3 ساعات ونصف الساعة فقط، بعد أن استأجر سيارة ” لامبورجيني هاريكان ” من أحد مكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي.

ومن جانبه، أكد صاحب مكتب الإيجار أن شركته ستتكبد خسائر فادحة دون ذنب، كون الإجراءات غير واضحة لردع مثل هذا الشخص، لافتًا إلى أنه توجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ضد المستأجر، لكن تم إبلاغه أنه يمكنه تحرير بلاغ فقط في حالة لم يلتزم بسداد قيمة الإيجار، لكن هناك جهات أخرى مختصة بالمخالفات.