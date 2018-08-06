بعد 10 أيام من البحث.. العثور على ” اليخت ” والفتاة المفقودين بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

عثرت البحرية الكويتية على ” اليخت ” الذي غرق قبالة إحدى مناطق السالمية بمحافظة ” حولي ” ، وكان على متنه آنذاك ” فتاة ” ظلت نائمة؛ وذلك بعد 10 أيام من عمليات بحث مكثفة.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح مصدر آمني أن القوة البحرية تمكنت من العثور على ” اليخت ” غارقًا وبداخله جثة الفتاة المفقودة، وتم انتشال جثة الفتاة بواسطة الغواصين وأُحيلت إلى الطب الشرعي، وتم انتشال اليخت.

من الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية أنقذت ليلة وقوع الحادثة 3 شبان و3 فتيات تمكنوا من النجاة بعد ارتدائهم سترات النجاة، فيما فقدت الفتاة التي كانت نائمة، ليتم العثور على جثتها غارقة فيما بعد.