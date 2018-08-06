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بالفيديو.. مشهد مهيب لثعبان ضخم يبتلع حمامة بالشارع وسط ذهول المارة

بالفيديو.. مشهد مهيب لثعبان ضخم يبتلع حمامة بالشارع وسط ذهول المارة
لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو، مشهدًا مهيبًا من نوعه، لثعبان ” البوا ” أثناء التهامه لـ ” حمامة ” ، في أحد الشوارع بشرق العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المقطع، ابتلاع الثعبان الضخم للحمامة أمام أعين المارّة والمتسوقين في الشارع من حوله، والذين وقفوا لمشاهدة الثعبان وهو ملتفًا حول الطائر بمنتصف الطريق، في حالة ذهول انتابت الجميع.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11049 ] نشر منذ 1 ساعة

دورة الطبيعة لا بد من استمرارها

[ عدد التعليقات: 9622 ] نشر منذ 21 دقيقة

ياصدى☺😁امنعونا من ثعابينكم كل يوم😈قدرو حجم خوفي😢😁☺😂

[ عدد التعليقات: 30532 ] نشر منذ 12 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش فيك يا جنوبيه
كل هذا خوف تريها ما تاكل الى باذن الله

[ عدد التعليقات: 16917 ] نشر منذ 7 دقائق

ما عندهم رحمه يا جوجو 😂😫

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