بالفيديو.. مشهد مهيب لثعبان ضخم يبتلع حمامة بالشارع وسط ذهول المارة
وثق مقطع فيديو، مشهدًا مهيبًا من نوعه، لثعبان ” البوا ” أثناء التهامه لـ ” حمامة ” ، في أحد الشوارع بشرق العاصمة البريطانية لندن.
وأظهر المقطع، ابتلاع الثعبان الضخم للحمامة أمام أعين المارّة والمتسوقين في الشارع من حوله، والذين وقفوا لمشاهدة الثعبان وهو ملتفًا حول الطائر بمنتصف الطريق، في حالة ذهول انتابت الجميع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51252 ] نشر منذ 2 ساعتين
رزقه من الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11049 ] نشر منذ 1 ساعة
دورة الطبيعة لا بد من استمرارها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31930 ] نشر منذ 58 دقيقة
الجوع كافر😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9622 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياصدى☺😁امنعونا من ثعابينكم كل يوم😈قدرو حجم خوفي😢😁☺😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30532 ] نشر منذ 14 دقيقة
امر.طبيعي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30532 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش فيك يا جنوبيه
كل هذا خوف تريها ما تاكل الى باذن الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16917 ] نشر منذ 7 دقائق
ما عندهم رحمه يا جوجو 😂😫
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9622 ] نشر منذ 4 دقائق
ايه مره اخاف منهاواحلم فيها😢☺😂