بالفيديو.. مشهد مهيب لثعبان ضخم يبتلع حمامة بالشارع وسط ذهول المارة

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو، مشهدًا مهيبًا من نوعه، لثعبان ” البوا ” أثناء التهامه لـ ” حمامة ” ، في أحد الشوارع بشرق العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المقطع، ابتلاع الثعبان الضخم للحمامة أمام أعين المارّة والمتسوقين في الشارع من حوله، والذين وقفوا لمشاهدة الثعبان وهو ملتفًا حول الطائر بمنتصف الطريق، في حالة ذهول انتابت الجميع.