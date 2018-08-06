المغامرة والأناقة في قلب تشكيلة سنتربوينت الجديد من منتجات العودة إلى المدارس

تركية البدر(صدى):

أطلقت ” سنتربوينت ” ، وجهة الأزياء الشاملة والرائدة في الشرق الأوسط، مجموعة ” العودة إلى المدارس ” التي تتضمن تشكيلة متنوعة من اللوازم المدرسية الأساسية. وتتوفر تشكيلة المنتجات الجديدة التي تتميز بألوان ومواد وأنماط حديثة في متاجر ” سنتربوينت ” ضمن مراكز التسوق الكبرى في جميع أنحاء المملكة.

من خلال التشكيلة الجديدة، تقدم “سنتربوينت”، التي تضم تحت مظلتها أسماء شهيرة مثل ” محل الأطفال ” و ” سبلاش ” و ” لايف ستال ” و ” شومارت ” ، مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لترضي أذواق الطلاب والطالبات من عمر سنتين إلى 18 عاماً، ويشمل ذلك حقائب الظهر والملابس والأحذية والقرطاسية وزجاجات المياه وغيرها من الأكسسوارات المزينة بشخصيات محببة مثل باربي وهالو كيتي، بالإضافة إلى شخصيات ديزني ومارفل وغيرها.

وقال سايمون كوبر، رئيس سنتربوينت: “تفخر سنتربوينت بتقديم أوسع مجموعة متنوعة من منتجات العودة إلى المدارس في المنطقة، وهي مستوحاة من أحدث صيحات الموضة والترفيه. وبهدف تلبية احتياجات جميع الأطفال بمختلف أعمارهم، قمنا هذا العام بتقديم منتجات مخصصة لطلبة المدارس الأصغر سناً. هذا إلى جانب ما توفره علاماتنا التجارية الثلاثة الشهيرة من تجربة تسوق مريحة وذات قيمة مضافة تحت سقف واحد. ونحن واثقون بأن مجموعتنا الأخيرة ستحظى باستحسان واسع لدى المتسوقين في جميع أنحاء الإمارات”.

وتعتبر مجموعة ” محل الأطفال ” مثالية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وأطفال المدارس الابتدائية والثانوية ممن يحبون الأفلام والرياضة. وتضم مجموعة الحقائب المدرسية الأنيقة والعملية لعشاق الموضة الصغار هذا العام، الحقائب المزودة بعجلات وحقائب الظهر وحقائب وعلب الطعام وعلب الأقلام وزجاجات المياه، وجميعها مزينة بالشخصيات المحببة لدى الأطفال. وتأتي تشكيلة الفتيات مزينة بشخصيات جديدة سيرينها في ” سنتربوينت ” لأول مرة، مثل شوبكينز وميراكيولاس ليدي باغ وماي ميلودي، وأما تشكيلة الفتيان فتحمل صور شخصيات مفضلة لديهم من أفينجرز، وذا إنكريديبلز وترانسفورمرز والتي ستضفي من تجربتهم في المدرسة متعة حقيقية. كما تظهر ماركات مثل روكو وهاي سييرا لأول مرة في متاجر ” سنتربوينت ” في المتاجر هذا الصيف، لتلبي أذواق الأطفال من عشاق التصاميم العصرية والبسيطة.

ولليافعين الذين يبحثون عن آخر صيحات الموضة ليتميزوا عن أقرانهم، توفر لهم ” لايف ستايل ” مجموعة واسعة من الحقائب والإكسسوارات المدرسية. وتسود تشكيلة العودة إلى المدارس هذا العام الألوان البراقة، ولمسات الكروم النهائية، والتصاميم الزخرفية، والرسومات المتميزة، وتصاميم الغرب الأمريكي الرائعة وغيرها الكثير. وتشمل التشكيلة أيضاً منتجات وعلامات تجارية تحظى برواج كبير مثل ” إف سي بي ” ، و ” فرانكلين أند مارشال ” ، و ” جانسبورت ” ، و ” بيبي جينز ” ، ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما تتماشى الحقائب والمذكرات والأكواب والفناجين الورقية والوسائد برسوماتها الجذابة مع الروح الإبداعية للأطفال.

وللباحثين عن أفضل خيارات الأحذية للعودة إلى المدرسة بكل أناقة، تقدم تشكيلة ” شومارت ” للعودة إلى المدارس خيارات أنيقة وعملية من الأحذية البيضاء والأحذية الرياضية الملونة من علامات تجارية رائدة مثل ” بوما ” ، و ” ريبوك ” ، و “سكتشرز ” ، و ” كابا ” ، و”كانجاروز” والتي تتوفر بمقاسات تصل إلى 40 للفتيات و44 للأولاد.

ويمكن للآباء والأمهات التسوق لأطفالهم بأعمار الحضانة واختيار أحذية بمقاسات تبدأ من 24. وبإمكان الأحباء الصغار انتقاء تصاميمهم وشخصياتهم الكرتونية المفضلة مثل ” مغامرات مارفل ” ، و ” ميني ماوس ” ، و ” باربي ” ، و ” هيلو كيتي ” المتوفرة على الأحذية والحقائب المدرسية أيضاً. أما اليافعون فيمكنهم الاختيار من تشكيلة واسعة من الحقائب المدرسية العصرية التي تحتوي على مختلف الأشكال والتصاميم والتي توفرها علامات تجارية معروفة مثل ” سكتشرز ” التي تقدم منتجات متعددة الألوان، و”كانجاروز” التي تستعرض بدورها تشكيلة مدهشة بمختلف الألوان والرسومات.