بعد نزوله إلى ساحة التنفيذ.. تأجيل القصاص من مواطن بتبوك

محمود البلوي(صدى):

في ساحة القصاص بتبوك قبل قليل، وأثناء الاستعداد لتفيذ الحكم الشرعي بالقصاص في المدعو أحمد زعل البلوي، وبعد تدخل عدد من الوجهاء والساعين في الخير يتقدمهم الشيخ محمد بن عيد بن حرب العطوي .

تم تأجيل التنفيذ ستة أشهر من قبل وكيل أسرة المقتول ،عايد عيادة العطوي رحمه الله حيث هلل وكبر من حضر .