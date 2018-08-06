تزامنا مع موسم الحج.. أسعار المواشي ترتفع بنسبة 15%

نايف السالم(صدى):

كشف عدد من العاملين بمجال تجارة المواشي بالمملكة، عن ارتفاع أسعار المواشي بنسبة 15%، تزامنًا مع موسم الحج، واقتراب عيد الأضحى المبارك، مبيّنين أن مبيعات المواشي شهدت انتعاشًا بنحو 30%.

ومن جانبه، أوضح سعود الهفتا، رئيس رابطة مربي المواشي، أن سوق الماشية كان قد شهد تراجعًا في حجم الطلب بنحو 10% منذ بداية العام الحالي، لافتًا إلى أن السبب في ذلك هو فتح الاستيراد، ودخول كميات كبيرة من اللحوم المبردة إلى الأسواق.

وعن أسعار الخراف، أشار أحد تجار المواشي، إلى أن سعر الخروف الحري يتراوح بين 700: 1200 ريال بزيادة 15% عن العام الماضي، في حين يتراوح سعر السواكني ما بين 400: 600 ريال بزيادة 10%، أما عن سعر الخروف البربري، فيتراوح ما بين 350: 450 ريالًا.