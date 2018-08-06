شروط عقدي الثنائي الإسباني تصدم الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

اصطدمت إدارة النادي الأهلي، بشروط عقدي الثنائي الإسباني مانويل خورادو، وأليكسيس رواناو، الجزائية المرتفعة وذلك بعد أن فكرت في الاستغناء عنهما بناءًا على توجيه من المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي.

وأوضحت مصادر أن إدارة ماجد النفيعي ربما تحول اللاعبين إلى قائمة لاعبي الاستثمار التي تتكون من 5 لاعبين سواء أجانب أو محليين حسب قرار اتحاد كرة القدم الأخير، ومن ثم تسويقهما وبيع عقديهما لأي من الأندية التي ترغب في التعاقد معهما سواء محلية أو أجنبية.

ورأت جماهير الأهلي أن أرقام لاعب الوسط خورادو الأخيرة غير مقنعة إذ فشل في الموسم الماضي في تسجيل أي هدف، بالإضافة إلى أن اللاعب أثبت عكس التوقعات في بداياته ولم يحقق النجومية التي تنبأ لها الكثيرون حوله، كما أنه يعاني من إصابة مزمنة في مفصل القدم.