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  3. تعليم مكة يُعلن تكليف 562 قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة 

تعليم مكة يُعلن تكليف 562 قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة 

تعليم مكة يُعلن تكليف 562 قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة 
محمد السعران(صدى):

اعتمد سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / محمد بن مهدي الحارثي تكليف (562) قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة ومدارس تعليم الكبار المتوسط والثانوي الحكومي للعام الدراسي 1439 / 1440 هــ عبر نظام تعليم الكبار الالكتروني .

و أوضح  مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ / خالد بن جميل الحارثي  ، بأنه تمّ افتتاح (   29  ) مدرسة ابتدائية و (  14  ) مدرسة متوسطة  و (  12   ) مدرسة ثانوية ليلية  وذكر أن مباشرة قادة المدارس والهيئة الإدارية للاستعداد والتهيئة والتسجيل في المدارس الليلية   يوم الأحد 16 / 12 / 1439هــ.

ومباشرة المعلمين المكلفين  في جميع المراحل تكون مع بداية العام القادم 22 / 12 / 1439 هــ وعدم المباشرة في الموعد المحدد ينهى تكليف المرشح ، متمنياً للجميع التوفيق .

أولا : المرحلة الابتدائية

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( ابن المنذر ) لمحو الأميّة

1-محمد دهيران الحربي 2-وديع محمد باعطا 3-عوض أحمد المالكي 4-محمد عوض الشهري

5-خالد علي عوضه الزهراني 6-شكري قحطان غالب 7 – جميل سعيد قربان 8- عطية مساعد الزهراني

2-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( النزهة ) لمحو الأميّة

1-مطر جبر رداد العتيبي 2- محمد ربيع عيد الصاعدي 3- عبدالعزيز يحي محمد نور حلواني 4- عبده عبالله العلوي

5- عدنان بريك الحربي 6- مجدي مساعد الغامدي 7- خالد مصلح صلاح الجابري 8- ماجد أحمد العرمطي

9- علاء سعود قستي

3-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أبي بكر الصديق ) لمحو الأميّة

1- سامي حسين أبو جمال 2- علي محمد ال حميدي 3- ماجد عبالله تمبكتي 4- هلال مزيد الحارثي

5- خالد عايد الخطابي 6- ظافر ضيف الله السهيمي 7- عبدالله عطية الحارثي

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أسامة بن زيد ) لمحو الأميّة

1-محمد عابد الصاعدي 2- خالد نافع الصبحي 3- ايمن سليم الأحمدي 4- ابراهيم راشد الغامدي

5- محمد عوض الصاعدي 6 – محمد امبارك الشريف 7- فواز عبيدالله الصواط 8- فهد مبارك مسلم الحربي

9- حسين جابر محمد خبراني 10- فايز مبارك رشيد اللهيبي 11- محمد علي جبير المطرفي 12- عبدالله مريزيق المحمادي 13-فهد عبدالله الحارثي

5-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الجموم ) لمحو الأميّة

سعدي علي هلال العتيبي 2 – زياد حميدان الشريف 3- عابد راجي السلمي 4- أحمد شكر البركاتي

5- فارس عايض هليل الروقي 6- باسم عطية الجحدلي 7- مجدي علي عالي الردادي 8- سالم سفر الصاعدي

9- سامي سليم الجهني

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( السعدية ) لمحو الأميّة
جميل حماد سعد اللهيبي 2- اشرف محمد اليحيوي 3- يوسف مسلم الصاعدي 4-أحمد حامد اللهيبي

5- خالد جمعان عوضه الزهراني 6- ماهر محمد المعشي 7- ايمن حامد السليهبي 8- صالح سعيد سفر الزهراني

9- منصور عقاب دخيل الحارثي 10- جميل حمد عبدالله الوافي 11- عبدالمحسن حسن أبوزين القارحي 12-محمد عبدالرحمن ابو الريش

13- خالد عجيان الجلوي

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الإمام الشافعي ) لمحو الأميّة
أحمد محمد أمين الثبيتي 2- عماد فؤاد عبدالمنعم 3- متعب عيد صالح الجهني 4- يوسف مطر الحربي

5-عبدالله مبارك شعيفان المفرجي 6-مالك طالع الدعدي 7- محمد سعود مطلق النفيعي 8-مجدي عليثة معلا الصاعدي

9-مرضي عبود العتيبي 10- أحمد عطية الزهراني 11- جميل بكر عبدالرحمن ملبياري 12- أحمد لاحق الشريف 13-نايف محمد السهلي

8-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( عبدالله بن مسعود ) لمحو الأميّة
فهد حميد سليمان الرويثي 2- سعود عايش هليل المطرفي 3- عبدالرحمن سعد العتيبي 4-عبدالله غازي الشريف

5- فهد راضي المسعودي 6- عبدالله طبحان سالم الدعدي 7- خالد سليمان مسلم المجنوني 8- عمر محمد عسيري

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( المعتصم بالله ) لمحو الأميّة

1- سلطان سرور سراج القثامي 2-جميل عالي عبدالله الدعدي 3- صالح عودة الفضلي 4-علي أحمد علي الزهراني

5-علي عبدالقادر مفرح الزهراني 6- عبدالله اسماعيل محمد نور السليماني 7- محمد عبدالله الهلال 8- فايز أحمد الحارثي

10-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( بحره المجاهدين ) لمحو الأميّة

1- منصور سعود المطيري 2- سلطان شافي الصبحي 3- محمد صالح المجنوني 4- خالد عبدالله الغامدي

5- حمدان خريص المعبدي 6- عزيز عقاب الدلبحي 7- سلمان مسفر العتيبي 8- فيصل ناعم السلمي

11-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( حداء ) لمحو الأميّة
هليل سالم المعبدي 2- بندر عمر سعد المصري 3 – مطلق يعيش عوض الندوي

4 -تركي عبدالهادي منشي 5 – أحمد عقيل ناصر اللهيبي 6- ابراهيم عبدالله هباد 7-خليل عايض السلمي 8-سلمان مسفر العتيبي

12-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( عمرو بن سالم الخزاعي ) لمحو الأميّة
فايز صالح محسن الثبيتي 2- رامي عبدالقادر الطايفي 3- احمد سعد منصور السبيعي 4- مناور سعد حامد اللحياني

5 – محمد عايد عيد المحمادي 6-بندر صليح العتيبي 7- عبدالله علي صالح الزهراني 8- محمد علي طوهري 9-احمد إبراهيم حنبلي

10-ناصر سعد المطرفي 11- رزق حامد الصبحي .

13-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( صخر بن حرب ) لمحو الأميّة
يوسف حامد علي السيالي 2- حارث محمد حيدر 3- فهد مصلح السهلي 4- ناصر سرور اليامي

14-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( ابن تيمية ) لمحو الأميّة

1 – نبيل علي محمد باعظيم 2- عوض حسن حاسن الحارثي 3- صالح ناصر الغامدي 4- فهد أحمد عبدالله الزهراني

5- ماجد معيض القرشي 6- منير قابل الأحمدي 7- سهل محمد الغامدي 8- أحمد جابر السلمي 9- نواف صليح العتيبي

15-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الشهداء ) لمحو الأميّة

1-أحمد محمد الصاعدي 2- سعيد عيسى العبيدي 3- أحمد سعيد الزهراني 4- ماجد حامد السلمي

5- تركي علي أحمد الثقفي 6- عمر مقبل العوفي

16-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الأوزاعي ) لمحو الأميّة

1- بشير علي ابو القاسم المغربي 2- ابراهيم رشيد الجهني 3- خالد محمد عزير 4- فيصل علي الغامدي

5- بدر ساعد سعد اللهيبي 6-فالح مفلح اللقماني 7- بندر عقاب الذبياني 8- حاتم يوسف الاحمري

17-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أبي الدرداء ) لمحو الأميّة

1-حسين سعيد أحمد أبو راس 2- صالح شعبان الكثيري 3- تركي عايض عبدربه الشنبري 4- عادل علي ردة الصبحي

5-فايز عبدالله الصاعدي 6- عمر شريف اللقماني 7- خالد نايف السويهري

18-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الراشدية ) لمحو الأميّة

1-نبيل حامد العصيمي 2- علي عبدالله الغامدي 3- سلوم محمد الوذيناني 4- وليد فريج المطرفي

5- محمد عبدالرحمن الاسمري 6- هاشم صالح الجيلاني 7- عبدالرحيم أحمد عفيف .

19-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( حمزة بن عبدالمطلب) لمحو الأميّة
طلال ضحوان مشيرب القارحي 2- صالح حامد المطرفي 3- سعيد علي العمري 4- سعيد عبدالله سعيد القرني

5سمير عيضة الدعدي 6-سلمان عقاب خليفة الثقفي 7- عاصم كمال المغربي

8- عابد عبدالله المالكي 9- عادل سالم عمر باودود 10-مراد عبدالله المطرفي 11- رشاد عبدالرحيم الزهراني 12-عاطف علي الاحمدي

20-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الجعرانة ) لمحو الأميّة

1 – جابر هلال كريم المالكي 2- أحمد حامد القرشي 3- محمد عبيد الزبيدي 4- فايز مبروك الطويرقي

5- ابراهيم مبارك الزهراني 6- محمد مساعد الحربي 7- نواف جميل عقل 8- علي حسن العمري

21-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( بحرة ) لمحو الأميّة
فيصل معتق عويتق المعبدي 2- خالد ناصر الشريف 3- سالم عليوي أحمد المالكي 4- حسن حمزة حسن الزبيدي

5-أحمد مطلق مبطي العتيبي 6-أنور عبدالرحمن الجحدلي 7- محمد عبدالكريم ماهين .

22-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( دار السلام ) لمحو الأميّة
عادل محمد بافقيه 2- عبدالله سعد المحمادي 3- عبدالله زاهر الحكمي 4- عابد حمادي حمود الحربي
عادل هلال اللقماني 6- محمد جابر السلمي 7- عبدالله سعيد بابطين .

23-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( سعيد بن زيد ) لمحو الأميّة
خالد مسعود المولد 2- محمد عيضة الزهراني 3- عبدالله ابراهيم البقمي 4- يوسف حسن العمري

5- أحمد حميد الحازمي 6- ماهر رزيق الحازمي 7-عبدالله مصلح الثقفي

24-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( جبل النور ) لمحو الأميّة
عبدالله عبيد الوذيناني 2- علي عبدالرحمن الحسني 3- نواف غازي سقطي

25-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( النوارية ) لمحو الأميّة
مازن نصار الوافي 2- محمد سعيد الصاعدي 3- نزار عوض الصبحي 4- ايمن رزق الله المطيري 5- خالد اسماعيل مؤذن

6- رائد عبد اللطيف بخاري 7- ربيع حسن لحظة

26- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( وادي ضيم ) لمحو الأميّة
خالد سعيد الجعيد 2- حمد نجيم الهذلي

27- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( سبوحة ) لمحو الأميّة
يحي صالح المالكي 2- سليم معوض السويهري

28- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الأمير سلطان ) لمحو الأميّة
عبدالرحمن أحمد الزهراني 2- ابراهيم محمد الصاعدي

29-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( معاوية بن أبي سفيان ) لمحو الأميّة
حسن محمد خضري 2- بندر سعد الحربي 3- عبدالسلام عطية سفر الصبحي 4- مشعل حبيب السلمي

5- أحمد عبيدالله شديد الصبحي 6- منصور نفيع رويحي السلمي 7-فيصل عيد الجعيد 8-عبدالله غيث الكحيلي

ثانياً: المرحلة المتوسطة

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الأولى بمتوسطة عبدالله بن أُنيس )

1- ناصر غانم الشهري 2- يوسف عبدالله صالح فقيها 3- أيمن محمد جاسر اللزيز 4- سمير حمود محمد العمري

5- حاتم حويمد سعد العوفي 6 – وائل عوض الزيادي 7- اسماعيل صالح أحمد الزهراني 8- ماجد خضر صالح الغامدي

9- عبدالعزيز صالح الغامدي 10- ماجد سعد مسعود السويهري 11- براء عثمان بصاص 12- عبدالعزيز مساعد العوفي
– فهد مفلح اللقماني 14- صلاح مصلح صالح الصواط 15- خالد ختام عويض المالكي

2-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثانية بمتوسطة النعمان بن مقرن )

1-طلال طالع عبدالله الدعدي 2-محمد عبدالقادر الزهراني 3- خالد علي أحمد الزهراني 4- دخيل الله سليم وصل الله الشريف

5- حسين شريفي مرزوق الصاعدي 6- عبدالله عبدالرحمن الصاعدي 7- بندر مرزوق العصيمي 8- حاتم مطير محمد الزهراني

3-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثالثة بمتوسطة مصعب بن عمير )

1-محمود محمد الشنقيطي 2- سعيد علي العمري 3- عبدالله ضيف الله بريكان السلمي 4-عبدالرحمن هاشم الشريف

5- سلطان سعيد اللهيبي 6- خالد مسواك عياش 7-طلال شنيف الصبحي

8- علي محمد صالح علي 9- عصام عيد الجهني

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الرابعة بمتوسطة الهجرة )

1-صلاح شيخ جزائري 2-حسن عطية موسى الزهراني 3- شريف فهد الصبحي 4- محمد حمود الهلالي

5- أحمد عيد المحمادي 6 – عادل عبدالله جمعة 7- سعيد ربيعان المتعاني 8- عبدالعزيز محمد الطويلي 9- سعد عبدالرحمن العمري

5-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الخامسة بمتوسطة الفتح )

1-خلف علي خلف الذبياني 2- عمر بن أحمد بازرعه 3- فهد محمد الحارثي 4- سالم محمد عزاني

5- عبدالعزيز راجح الحارثي 6- ياسر محمد الزهراني 7- مالك عبدالرزاق ساطي المطرفي 8- راشد عبدالله حسن الصبحي

9- أنور محمد ترسن عاشور 10- رمضان رجب أحمد المالكي 11- عبدالوهاب مرشود سليم الصاعدي

12- أديب أحمد المجنوني 13- صلاح محمد عمر بافقيه 14- ناصر محمد الراشد 15- محمد عبدالله يحي الزهراني

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية السادسة بمتوسطة القعقاع بن عمرو )

1- عطيه دخيل الله بريك البجالي 2- عبدالحفيظ علي الثبيتي 3- عبدالمحسن صالح المسعودي 4- فايز مسفر المطرفي

5- سمير مسعد اللهيبي 6- مهدي عبدالله الصاعدي 7- فيصل جمعان عبدالله الزهراني

8-منصور عوض الحارثي 9- ماجد مهدي يحي خرمي 10- هليل أحمد الاسمري 11- عبدالله ردة عطية الثقفي

12- سلطان عطالله العتيبي 13- محمد ابراهيم الاسمري 14 – دخيل الله شرار العتيبي 15-عائض صالح المالكي 16- بندر محمد الصاعدي

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية السابعة بمتوسطة عمر بن الخطاب )

1-تركي عايد عيد المحمادي 2- ساعد سعيد السلمي 3-علي محمد عسيري 4- فيصل عطية خضر القرشي

5- بندر علي غرم الله الغامدي 6- هاني عليثة مبروك الردادي 7- صالح مقبول المسعودي 8- حسين صامل الحربي

8- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثامنة بمتوسطة حطين )

1-عويض زبن العتيبي 2- محمد علي حوات 3- هاني سالم الصبحي 4- سلطان عيد الصبحي 5- سعود سعيد الزهراني

6- حمود عطية خسيفان الجهني 7- فواز رمضان الزهراني 8 – سمير سليمان الردادي 9 -مهنا عالي مبروك الردادي

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية التاسعة بمدرسة الإمام الدوري )

1-حامد شرف الحرازي 2- سعيد أحمد الزهراني 3- محمد حسين السهيمي 4- فيصل عبدالله المالكي 5- عطالله دخيل المعبدي

6- لافي عبدالله الحربي 7- تركي عطالله السلمي 8- محمد يحي الهزازي

10-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية العاشرة بمتوسطة اليمامة )

1-وليد عطية سالم الخطابي 2- باسم مرزوق الصاعدي 3- سلطان خيشان دهيران البلادي 4- مشعل علي عبدالجبار الحارثي

5- بليل منور معيض السلمي 6- نبيل مسلم الصاعدي 7- سامي سليم سلمي المحمادي 8- اكرم عبدالله الاحمدي

11-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الحادية عشر بمتوسطة تميم الداري )

1-عبدالرحمن علي هزاع اليماني 2- حسام عبدالمعطي المصري 3- محمدأحمد معشي 4- سعيد علي العمري 5- منير حامد القرشي

6-صالح نامي جدوع السلمي 7- خالد محمد المطرفي 8- تركي حامد النمري 9- ايمن مساعد مسعود المحمادي
9- عبدالله علي المالكي 11- فهد هلال الثقفي 12- محمد عبدالله الطويرقي 13- وائل خالد فلمبان 14- فيصل حامد الثقفي

15- تركي عثمان مسفر الغامدي 16-سلطان أحمد أبو سعيد .

12- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثانية عشر بمتوسطة أبي دجانة )

1-فليح محمد الذبياني 2- يحي حسن الحريص 3- أحمد علي الشمراني 4- عبدالله حسين ال عبدالله

5- صالح معني علي الحارثي 6- عيسى خميس جمعان المالكي 7- فهد محمد أحمد القرشي 8- سلطان عبدالله الزهراني

13- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثالثة عشر بمتوسطة عامر بن فهيرة )

علي أحمد الزهراني 2- عطية غازي محمد الثقفي 3-عبدالعزيز محمد مفرح الزهراني 4- عبدالله مرزوق صالح الروويثي
محمد صالح أدم الزهراني 6- صالح عبدالله صالح الزهراني 7- محمد حيسون المسعودي 8- سلطان مليح الهذلي

9- فارس رشيد المقاطي 10- أحمد محمد الكعبي 11- فهد ضيف الله الكناني 12- ماجد عبدالفتاح بخاري

13- صالح عبدالله علي الزهراني 14-علي عبدالله السهيمي 15- فيصل عديس القرشي

13- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مدرسة الإدريسي المتوسطة والثانوية ومقرها سجن الإصلاحية بمكة

1-محيسن محسن الزويهري 2- عبدالرحيم خليفة معيوض السلمي 3- محمد عابد خبتي القرشي 4- عبدالرحمن أحمد الشهراني

5- خالد عبدالرحمن الجهني 6- محمد عيد عطية الثقفي 7- محمد علي الشمراني 8- ياسر صالح شلاح الحربي

9- نبيل عثمان محمد عقيلي 10- طلال جويبر مرشد الرحيلي 11- نواف سعيد الصاعدي 12- عبداللطيف سعد عوض الثمالي

13- يوسف علي محمد الحارثي 14- وائل صالح سعد المحمادي 15- روزي محمد اسحاق تركماني 16- حاتم عائض عياد الجعيد

17- ناصر حميد الزنبقي 18- طائل دخيل العتيبي 19- أحمد سالم حباب النفيعي 20 – فهد عيد العصيمي

ثالثاً : المرحلة الثانوية

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الأولى ) ومقرها مدرسة مكة الثانوية

1-جميل حسن علي الحجاجي 2-سالم معيش المطرفي 3- عبدالله حامد سلمان اللهيبي

4-سمير ناصر عاتق اللقماني 5 – يوسف هزاع عبدالاله الراجحي 6- أحمد سراج القرشي 7- تركي فالح محمد السلمي

8-ماهر شريف عايد اللقماني 9- زياد محمد مسيعيد المحمادي 10- سلطان مساعد الثقفي 11- مهنا محمد معيوف الرحيلي

12- عبدالله علي المطرفي 13- سامي عوض عياد السريحي 14 – سراج عمر حسن الحربي 15- عياد محمد سعيد الصاعدي

16- محمد علي العمري 17-عوض عمر عوض العامودي 18 – عبدربه علي الزهراني

2- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثانية ) ومقرها مدرسة عكرمة بن أبي جهل

1-حامد محمد عبيدالله اللحياني 2- عبدالرحمن رجب المالكي 3- مازن خالد حامد فته 4- تركي غازي الحازمي

5- جود الله خلوفه عبدالله السلمي 6- عبدالله عبدالرحمن السالمي 7- رائد مبارك سعد الغامدي 8- عبدالرزاق عبدالله محمد الرئيس

9- ضيف أحمد عبدالهادي الغامدي 10- خالد عبدالله الثمالي 11- ماهر حميد أحمد اللهيبي 12- هاني علي جميل قربان

13- محمد عيسى سعيد العبيدي 14- عبدالله حمد الفاهمي 15- سلطان محمد عبيدالله اللحياني 16- خالد صالح محمد العامودي

17- عبدلاله ابراهيم الغامدي

3- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثالثة ) ومقرها مدرسة الفضيل بن عياض

1-قبل مهل فطنان العتيبي 2- ابراهيم سعيد الحارثي 3- ماجد هزاع شامص الجابري 4- سعيد صالح علي عفيف

5- أحمد سعد هندي الزهراني 6- سالم مسعد مساعد الحربي 7- عبدالله عمر العميري 8- عبدالعزيز حسن الحارثي

9- فهد عوضة دخيل الله الحارثي 10- عبدالله علي الزهراني 11- عوض مرزوق الصبحي 12- مشعل أحمد عازم الحارثي

13-أحمد مصطفي حسن سناري 14-عبدالكريم عمر بامقاء 15 –بخيت ضيف الله الزهراني 16 –أحمد محمد المطرفي

17-فالح سالم محمد الخزاعي

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الرابعة ) ومقرها مدرسة فلسطين الثانوية

1-سامي عياد محسن الصاعدي 2- مساعد مصلح مستور العوفي 3-نايف عميس الودعاني 4- رزين أحمد رزين الشعلاني

5- عبدالباري محمد السلمي 6 – محمد سعيد ال مسعود 7 – بدر حسن محمد الصاعدي 8- خلف خليفة معيوض السلمي

9- مشعل سفر عالي اللهيبي 10- عصام حسن علي سمكري 11- عابد عبدالرحيم السفري 12- عيضة ناشي عويض اللحياني

13- سمير سراج صمصوم اللحياني 14- صالح ناشي اللحياني 15- ابراهيم عون محمد الصبحي 16-عبدالله سامي سعد الشريف

17- فهد عبيدالله النجبي

5 – بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الخامسة ) ومقرها مدرسة شريح القاضي الثانوية

1-فيصل أحمد الاسمري 2- فهد جميل معيوض الحارثي 3- عبدالله مسعود سعد المالكي 4- هادي عيد هذال العصيمي 5- حمد مسعود العميري 6- زهير محمد عبدالله الغامدي 7- انس محمد السلمي 8- محمد مديني الكديسي

9- أحمد حمدان الحارثي 10- منصور حمود الحارثي 11- بندر عطيان الفهمي 12- أحمد محمد الزهراني

13- عبدالله دهيبش دوخي الحارثي 14-عيد عويض معيض الجعيد 15- سلطان سالم الهذلي

16- عبدالله محمد أمين أدم 17- ساير مستور عيد العتيبي .

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية السادسة ) ومقرها مدرسة طلحة بن عبيدالله الثانوية

1-أحمد صالح الزهراني 2-محمد صالح العمري 3- محمد مبارك الشلوي 4-نايف صالح عمري السلمي 5- ضيف الله علي مناع القرني 6- عبدالله أحمد الغامدي 7- حسن عبدالله الحكمي 8- حاتم سعيد عبدالخالق الزهراني 9-أحمد باشا العبيدي

10- عبدالعزيز مفرح عيضة الزهراني 11- موفق حمزة أبو زيد 12- محمد ابراهيم القرني

13-براء عبدالله بادويس 14- مسعود سعيد فرج الدعدي 15- مصطفي عبدالله المنعمي 16- أسعد سراج بقري

17- مطلق رداد علي الزهراني 18- أنس خالد عابد الانصاري

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية السابعة ) ومقرها مدرسة ابن سيرين الثانوية

1-محمد حمد الشريف 2- فهد أحمد الزهراني 3- خالد عوض المطيري 4- فايز عوض الحمراني

5- فهيد معلوي العماري 6- شادي ابراهيم جميل قهوجي 7-محمد علي مبروك اللحياني 8- محمد سفر العتيبي

9-تركي صالح الحازمي 10- أحمد بركي مسلي الجحدلي 11- هاني زامل البركاتي 12- ياسر سلمان الحربي

13- رشيد محمود غندورة 14- سمير فوزي قاسم 15-حسن رافع حسن القرني 16-فيصل علي باوزير 17- هزاع ترحوب العتيبي

8- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثامنة ) ومقرها مدرسة اليرموك المتوسطة

1-محمد تركي العبادي 2- هلال محمد صالح النمري 3- علاء اسماعيل مترو 4- محمد سعد حسين الشنبري

5- أحمد عبدالكريم الزهراني 6-مشعل عبدالرحمن الحارثي 7- محمد قاسم حوذان 8- عاصم علي الأحمدي

9- يحي محمد الزهراني 10-مازن أحمد عشري 11- هاني حسن بكري عساس

12- مهنى محمد العتيبي 13-جميل عبدالرحمن الطلحي 14-عمر حسين علي الفقيه15- عبدالعزيز عقاب الثقفي

16- وليد عبدالله قابل الحبسي 17-هاني منصور الحجيلي .

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية العاشرة ) ومقرها مدرسة القيروان الثانوية

1-سعود سرور القثامي 2- حناس علي أحمد الزهراني 3- عبدالمحسن شاكر اللحياني 4- نايف هلال رداد المطرفي

5- مساعد أحمد الزهراني 6- انس قاسم محمد مصلي 7- أحمد سعيد حسن الحتيرشي 8- عبدالله غالي السعيدي

9- غازي عساف الشريف10- ماهر سعد الردادي 11- مخلد عبدالله لافي الهذلي 12-ماجد عواض القرشي 13- عبدالله سعيد أحمد الغامدي 14 – عبدالله عبدالرزاق الطويرقي 15- أحمد خضران خضر الثبيتي 16- حسين سليم المسعودي

10- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية (الحادية عشر ) ومقرها مدرسة الشيخ عبدالله الخليفي الثانوية
عبد الخالق سعيد الغامدي 2-محسن حسين الثقفي 3- حسام مساعد الثقفي 4- عبدالله أحمد قايد الزبيدي

5- فيصل أحمد حكمي 6- عبدربه علي الزهراني 7- حمزة عبدالمطلب عزيز الرحمن 8- زكي محمود امجد

9- خالد فيصل المالكي 10- بندر جمعان الدعدي 11- محمد أحمد الغامدي 12- محمد سليمان الصبحي

13 – هشام عدنان محمد صباغ 14- عايد عوض المالكي 15- سمير عبدالحميد الدوبي 16- خالد عواض الحارثي

17- هاني محمد عايش الهذلي
10- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثانية عشر ) ومقرها مدرسة الكر الثانوية

1-سعدي محمد حسن الزهراني 2-حاتم عبدالرحمن رداد الجابري

3- خالد مسلم سالم المطرفي 4 – خالد سعيد الهذلي 5- محمد عامر بسيس الهذلي 6- منصور عبدالله الشريف

7-علي عبده حمدي .8- محمد علي معيض الزهراني 9- سعد يحي أحمد المالكي 10- محمد علي حسن دوشي

12-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثالثة عشر ) ومقرها مدرسة جعفر الصادق الثانوية

1-سعود عايد النفيعي 2- عبدالرحيم أبو عمر الرمضاني 3- يوسف محمد أبو راس 4- عبدالرحيم مبارك الشيخ 5- أحمد عبدالله مشرعي 6-ممدوح عبدالوهاب خليل 7- عبدالعزيز محمد العسيمي 8- محمد علي باجحلان 9- فايز طويهر المغامسي

11- بندر عادل نتو 11- تاج خالد كمال 12- ماجد عوض الهلالي 13 – نبيل حمدان الصبحي 14- حسن مخضور الجحدلي
15-علي أحمد نوح 16- طلال غازي الثقفي 17- يحي محمد بخيت الزهراني


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