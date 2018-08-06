تعليم مكة يُعلن تكليف 562 قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة 

محمد السعران(صدى):

اعتمد سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / محمد بن مهدي الحارثي تكليف (562) قائد ومعلم للعمل بمراكز محو الأميّة ومدارس تعليم الكبار المتوسط والثانوي الحكومي للعام الدراسي 1439 / 1440 هــ عبر نظام تعليم الكبار الالكتروني .

و أوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ / خالد بن جميل الحارثي ، بأنه تمّ افتتاح ( 29 ) مدرسة ابتدائية و ( 14 ) مدرسة متوسطة و ( 12 ) مدرسة ثانوية ليلية وذكر أن مباشرة قادة المدارس والهيئة الإدارية للاستعداد والتهيئة والتسجيل في المدارس الليلية يوم الأحد 16 / 12 / 1439هــ.

ومباشرة المعلمين المكلفين في جميع المراحل تكون مع بداية العام القادم 22 / 12 / 1439 هــ وعدم المباشرة في الموعد المحدد ينهى تكليف المرشح ، متمنياً للجميع التوفيق .

أولا : المرحلة الابتدائية

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( ابن المنذر ) لمحو الأميّة

1-محمد دهيران الحربي 2-وديع محمد باعطا 3-عوض أحمد المالكي 4-محمد عوض الشهري

5-خالد علي عوضه الزهراني 6-شكري قحطان غالب 7 – جميل سعيد قربان 8- عطية مساعد الزهراني

2-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( النزهة ) لمحو الأميّة

1-مطر جبر رداد العتيبي 2- محمد ربيع عيد الصاعدي 3- عبدالعزيز يحي محمد نور حلواني 4- عبده عبالله العلوي

5- عدنان بريك الحربي 6- مجدي مساعد الغامدي 7- خالد مصلح صلاح الجابري 8- ماجد أحمد العرمطي

9- علاء سعود قستي

3-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أبي بكر الصديق ) لمحو الأميّة

1- سامي حسين أبو جمال 2- علي محمد ال حميدي 3- ماجد عبالله تمبكتي 4- هلال مزيد الحارثي

5- خالد عايد الخطابي 6- ظافر ضيف الله السهيمي 7- عبدالله عطية الحارثي

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أسامة بن زيد ) لمحو الأميّة

1-محمد عابد الصاعدي 2- خالد نافع الصبحي 3- ايمن سليم الأحمدي 4- ابراهيم راشد الغامدي

5- محمد عوض الصاعدي 6 – محمد امبارك الشريف 7- فواز عبيدالله الصواط 8- فهد مبارك مسلم الحربي

9- حسين جابر محمد خبراني 10- فايز مبارك رشيد اللهيبي 11- محمد علي جبير المطرفي 12- عبدالله مريزيق المحمادي 13-فهد عبدالله الحارثي

5-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الجموم ) لمحو الأميّة

سعدي علي هلال العتيبي 2 – زياد حميدان الشريف 3- عابد راجي السلمي 4- أحمد شكر البركاتي

5- فارس عايض هليل الروقي 6- باسم عطية الجحدلي 7- مجدي علي عالي الردادي 8- سالم سفر الصاعدي

9- سامي سليم الجهني

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( السعدية ) لمحو الأميّة

جميل حماد سعد اللهيبي 2- اشرف محمد اليحيوي 3- يوسف مسلم الصاعدي 4-أحمد حامد اللهيبي

5- خالد جمعان عوضه الزهراني 6- ماهر محمد المعشي 7- ايمن حامد السليهبي 8- صالح سعيد سفر الزهراني

9- منصور عقاب دخيل الحارثي 10- جميل حمد عبدالله الوافي 11- عبدالمحسن حسن أبوزين القارحي 12-محمد عبدالرحمن ابو الريش

13- خالد عجيان الجلوي

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الإمام الشافعي ) لمحو الأميّة

أحمد محمد أمين الثبيتي 2- عماد فؤاد عبدالمنعم 3- متعب عيد صالح الجهني 4- يوسف مطر الحربي

5-عبدالله مبارك شعيفان المفرجي 6-مالك طالع الدعدي 7- محمد سعود مطلق النفيعي 8-مجدي عليثة معلا الصاعدي

9-مرضي عبود العتيبي 10- أحمد عطية الزهراني 11- جميل بكر عبدالرحمن ملبياري 12- أحمد لاحق الشريف 13-نايف محمد السهلي

8-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( عبدالله بن مسعود ) لمحو الأميّة

فهد حميد سليمان الرويثي 2- سعود عايش هليل المطرفي 3- عبدالرحمن سعد العتيبي 4-عبدالله غازي الشريف

5- فهد راضي المسعودي 6- عبدالله طبحان سالم الدعدي 7- خالد سليمان مسلم المجنوني 8- عمر محمد عسيري

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( المعتصم بالله ) لمحو الأميّة

1- سلطان سرور سراج القثامي 2-جميل عالي عبدالله الدعدي 3- صالح عودة الفضلي 4-علي أحمد علي الزهراني

5-علي عبدالقادر مفرح الزهراني 6- عبدالله اسماعيل محمد نور السليماني 7- محمد عبدالله الهلال 8- فايز أحمد الحارثي

10-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( بحره المجاهدين ) لمحو الأميّة

1- منصور سعود المطيري 2- سلطان شافي الصبحي 3- محمد صالح المجنوني 4- خالد عبدالله الغامدي

5- حمدان خريص المعبدي 6- عزيز عقاب الدلبحي 7- سلمان مسفر العتيبي 8- فيصل ناعم السلمي

11-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( حداء ) لمحو الأميّة

هليل سالم المعبدي 2- بندر عمر سعد المصري 3 – مطلق يعيش عوض الندوي

4 -تركي عبدالهادي منشي 5 – أحمد عقيل ناصر اللهيبي 6- ابراهيم عبدالله هباد 7-خليل عايض السلمي 8-سلمان مسفر العتيبي

12-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( عمرو بن سالم الخزاعي ) لمحو الأميّة

فايز صالح محسن الثبيتي 2- رامي عبدالقادر الطايفي 3- احمد سعد منصور السبيعي 4- مناور سعد حامد اللحياني

5 – محمد عايد عيد المحمادي 6-بندر صليح العتيبي 7- عبدالله علي صالح الزهراني 8- محمد علي طوهري 9-احمد إبراهيم حنبلي

10-ناصر سعد المطرفي 11- رزق حامد الصبحي .

13-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( صخر بن حرب ) لمحو الأميّة

يوسف حامد علي السيالي 2- حارث محمد حيدر 3- فهد مصلح السهلي 4- ناصر سرور اليامي

14-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( ابن تيمية ) لمحو الأميّة

1 – نبيل علي محمد باعظيم 2- عوض حسن حاسن الحارثي 3- صالح ناصر الغامدي 4- فهد أحمد عبدالله الزهراني

5- ماجد معيض القرشي 6- منير قابل الأحمدي 7- سهل محمد الغامدي 8- أحمد جابر السلمي 9- نواف صليح العتيبي

15-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الشهداء ) لمحو الأميّة

1-أحمد محمد الصاعدي 2- سعيد عيسى العبيدي 3- أحمد سعيد الزهراني 4- ماجد حامد السلمي

5- تركي علي أحمد الثقفي 6- عمر مقبل العوفي

16-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الأوزاعي ) لمحو الأميّة

1- بشير علي ابو القاسم المغربي 2- ابراهيم رشيد الجهني 3- خالد محمد عزير 4- فيصل علي الغامدي

5- بدر ساعد سعد اللهيبي 6-فالح مفلح اللقماني 7- بندر عقاب الذبياني 8- حاتم يوسف الاحمري

17-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( أبي الدرداء ) لمحو الأميّة

1-حسين سعيد أحمد أبو راس 2- صالح شعبان الكثيري 3- تركي عايض عبدربه الشنبري 4- عادل علي ردة الصبحي

5-فايز عبدالله الصاعدي 6- عمر شريف اللقماني 7- خالد نايف السويهري

18-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الراشدية ) لمحو الأميّة

1-نبيل حامد العصيمي 2- علي عبدالله الغامدي 3- سلوم محمد الوذيناني 4- وليد فريج المطرفي

5- محمد عبدالرحمن الاسمري 6- هاشم صالح الجيلاني 7- عبدالرحيم أحمد عفيف .

19-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( حمزة بن عبدالمطلب) لمحو الأميّة

طلال ضحوان مشيرب القارحي 2- صالح حامد المطرفي 3- سعيد علي العمري 4- سعيد عبدالله سعيد القرني

5سمير عيضة الدعدي 6-سلمان عقاب خليفة الثقفي 7- عاصم كمال المغربي

8- عابد عبدالله المالكي 9- عادل سالم عمر باودود 10-مراد عبدالله المطرفي 11- رشاد عبدالرحيم الزهراني 12-عاطف علي الاحمدي

20-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الجعرانة ) لمحو الأميّة

1 – جابر هلال كريم المالكي 2- أحمد حامد القرشي 3- محمد عبيد الزبيدي 4- فايز مبروك الطويرقي

5- ابراهيم مبارك الزهراني 6- محمد مساعد الحربي 7- نواف جميل عقل 8- علي حسن العمري

21-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( بحرة ) لمحو الأميّة

فيصل معتق عويتق المعبدي 2- خالد ناصر الشريف 3- سالم عليوي أحمد المالكي 4- حسن حمزة حسن الزبيدي

5-أحمد مطلق مبطي العتيبي 6-أنور عبدالرحمن الجحدلي 7- محمد عبدالكريم ماهين .

22-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( دار السلام ) لمحو الأميّة

عادل محمد بافقيه 2- عبدالله سعد المحمادي 3- عبدالله زاهر الحكمي 4- عابد حمادي حمود الحربي

عادل هلال اللقماني 6- محمد جابر السلمي 7- عبدالله سعيد بابطين .

23-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( سعيد بن زيد ) لمحو الأميّة

خالد مسعود المولد 2- محمد عيضة الزهراني 3- عبدالله ابراهيم البقمي 4- يوسف حسن العمري

5- أحمد حميد الحازمي 6- ماهر رزيق الحازمي 7-عبدالله مصلح الثقفي

24-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( جبل النور ) لمحو الأميّة

عبدالله عبيد الوذيناني 2- علي عبدالرحمن الحسني 3- نواف غازي سقطي

25-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( النوارية ) لمحو الأميّة

مازن نصار الوافي 2- محمد سعيد الصاعدي 3- نزار عوض الصبحي 4- ايمن رزق الله المطيري 5- خالد اسماعيل مؤذن

6- رائد عبد اللطيف بخاري 7- ربيع حسن لحظة

26- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( وادي ضيم ) لمحو الأميّة

خالد سعيد الجعيد 2- حمد نجيم الهذلي

27- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( سبوحة ) لمحو الأميّة

يحي صالح المالكي 2- سليم معوض السويهري

28- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( الأمير سلطان ) لمحو الأميّة

عبدالرحمن أحمد الزهراني 2- ابراهيم محمد الصاعدي

29-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مركز ( معاوية بن أبي سفيان ) لمحو الأميّة

حسن محمد خضري 2- بندر سعد الحربي 3- عبدالسلام عطية سفر الصبحي 4- مشعل حبيب السلمي

5- أحمد عبيدالله شديد الصبحي 6- منصور نفيع رويحي السلمي 7-فيصل عيد الجعيد 8-عبدالله غيث الكحيلي

ثانياً: المرحلة المتوسطة

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الأولى بمتوسطة عبدالله بن أُنيس )

1- ناصر غانم الشهري 2- يوسف عبدالله صالح فقيها 3- أيمن محمد جاسر اللزيز 4- سمير حمود محمد العمري

5- حاتم حويمد سعد العوفي 6 – وائل عوض الزيادي 7- اسماعيل صالح أحمد الزهراني 8- ماجد خضر صالح الغامدي

9- عبدالعزيز صالح الغامدي 10- ماجد سعد مسعود السويهري 11- براء عثمان بصاص 12- عبدالعزيز مساعد العوفي

– فهد مفلح اللقماني 14- صلاح مصلح صالح الصواط 15- خالد ختام عويض المالكي

2-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثانية بمتوسطة النعمان بن مقرن )

1-طلال طالع عبدالله الدعدي 2-محمد عبدالقادر الزهراني 3- خالد علي أحمد الزهراني 4- دخيل الله سليم وصل الله الشريف

5- حسين شريفي مرزوق الصاعدي 6- عبدالله عبدالرحمن الصاعدي 7- بندر مرزوق العصيمي 8- حاتم مطير محمد الزهراني

3-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثالثة بمتوسطة مصعب بن عمير )

1-محمود محمد الشنقيطي 2- سعيد علي العمري 3- عبدالله ضيف الله بريكان السلمي 4-عبدالرحمن هاشم الشريف

5- سلطان سعيد اللهيبي 6- خالد مسواك عياش 7-طلال شنيف الصبحي

8- علي محمد صالح علي 9- عصام عيد الجهني

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الرابعة بمتوسطة الهجرة )

1-صلاح شيخ جزائري 2-حسن عطية موسى الزهراني 3- شريف فهد الصبحي 4- محمد حمود الهلالي

5- أحمد عيد المحمادي 6 – عادل عبدالله جمعة 7- سعيد ربيعان المتعاني 8- عبدالعزيز محمد الطويلي 9- سعد عبدالرحمن العمري

5-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الخامسة بمتوسطة الفتح )

1-خلف علي خلف الذبياني 2- عمر بن أحمد بازرعه 3- فهد محمد الحارثي 4- سالم محمد عزاني

5- عبدالعزيز راجح الحارثي 6- ياسر محمد الزهراني 7- مالك عبدالرزاق ساطي المطرفي 8- راشد عبدالله حسن الصبحي

9- أنور محمد ترسن عاشور 10- رمضان رجب أحمد المالكي 11- عبدالوهاب مرشود سليم الصاعدي

12- أديب أحمد المجنوني 13- صلاح محمد عمر بافقيه 14- ناصر محمد الراشد 15- محمد عبدالله يحي الزهراني

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية السادسة بمتوسطة القعقاع بن عمرو )

1- عطيه دخيل الله بريك البجالي 2- عبدالحفيظ علي الثبيتي 3- عبدالمحسن صالح المسعودي 4- فايز مسفر المطرفي

5- سمير مسعد اللهيبي 6- مهدي عبدالله الصاعدي 7- فيصل جمعان عبدالله الزهراني

8-منصور عوض الحارثي 9- ماجد مهدي يحي خرمي 10- هليل أحمد الاسمري 11- عبدالله ردة عطية الثقفي

12- سلطان عطالله العتيبي 13- محمد ابراهيم الاسمري 14 – دخيل الله شرار العتيبي 15-عائض صالح المالكي 16- بندر محمد الصاعدي

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية السابعة بمتوسطة عمر بن الخطاب )

1-تركي عايد عيد المحمادي 2- ساعد سعيد السلمي 3-علي محمد عسيري 4- فيصل عطية خضر القرشي

5- بندر علي غرم الله الغامدي 6- هاني عليثة مبروك الردادي 7- صالح مقبول المسعودي 8- حسين صامل الحربي

8- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثامنة بمتوسطة حطين )

1-عويض زبن العتيبي 2- محمد علي حوات 3- هاني سالم الصبحي 4- سلطان عيد الصبحي 5- سعود سعيد الزهراني

6- حمود عطية خسيفان الجهني 7- فواز رمضان الزهراني 8 – سمير سليمان الردادي 9 -مهنا عالي مبروك الردادي

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية التاسعة بمدرسة الإمام الدوري )

1-حامد شرف الحرازي 2- سعيد أحمد الزهراني 3- محمد حسين السهيمي 4- فيصل عبدالله المالكي 5- عطالله دخيل المعبدي

6- لافي عبدالله الحربي 7- تركي عطالله السلمي 8- محمد يحي الهزازي

10-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية العاشرة بمتوسطة اليمامة )

1-وليد عطية سالم الخطابي 2- باسم مرزوق الصاعدي 3- سلطان خيشان دهيران البلادي 4- مشعل علي عبدالجبار الحارثي

5- بليل منور معيض السلمي 6- نبيل مسلم الصاعدي 7- سامي سليم سلمي المحمادي 8- اكرم عبدالله الاحمدي

11-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الحادية عشر بمتوسطة تميم الداري )

1-عبدالرحمن علي هزاع اليماني 2- حسام عبدالمعطي المصري 3- محمدأحمد معشي 4- سعيد علي العمري 5- منير حامد القرشي

6-صالح نامي جدوع السلمي 7- خالد محمد المطرفي 8- تركي حامد النمري 9- ايمن مساعد مسعود المحمادي

9- عبدالله علي المالكي 11- فهد هلال الثقفي 12- محمد عبدالله الطويرقي 13- وائل خالد فلمبان 14- فيصل حامد الثقفي

15- تركي عثمان مسفر الغامدي 16-سلطان أحمد أبو سعيد .

12- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثانية عشر بمتوسطة أبي دجانة )

1-فليح محمد الذبياني 2- يحي حسن الحريص 3- أحمد علي الشمراني 4- عبدالله حسين ال عبدالله

5- صالح معني علي الحارثي 6- عيسى خميس جمعان المالكي 7- فهد محمد أحمد القرشي 8- سلطان عبدالله الزهراني

13- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في المتوسطة ( الليلية الثالثة عشر بمتوسطة عامر بن فهيرة )

علي أحمد الزهراني 2- عطية غازي محمد الثقفي 3-عبدالعزيز محمد مفرح الزهراني 4- عبدالله مرزوق صالح الروويثي

محمد صالح أدم الزهراني 6- صالح عبدالله صالح الزهراني 7- محمد حيسون المسعودي 8- سلطان مليح الهذلي

9- فارس رشيد المقاطي 10- أحمد محمد الكعبي 11- فهد ضيف الله الكناني 12- ماجد عبدالفتاح بخاري

13- صالح عبدالله علي الزهراني 14-علي عبدالله السهيمي 15- فيصل عديس القرشي

13- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في مدرسة الإدريسي المتوسطة والثانوية ومقرها سجن الإصلاحية بمكة

1-محيسن محسن الزويهري 2- عبدالرحيم خليفة معيوض السلمي 3- محمد عابد خبتي القرشي 4- عبدالرحمن أحمد الشهراني

5- خالد عبدالرحمن الجهني 6- محمد عيد عطية الثقفي 7- محمد علي الشمراني 8- ياسر صالح شلاح الحربي

9- نبيل عثمان محمد عقيلي 10- طلال جويبر مرشد الرحيلي 11- نواف سعيد الصاعدي 12- عبداللطيف سعد عوض الثمالي

13- يوسف علي محمد الحارثي 14- وائل صالح سعد المحمادي 15- روزي محمد اسحاق تركماني 16- حاتم عائض عياد الجعيد

17- ناصر حميد الزنبقي 18- طائل دخيل العتيبي 19- أحمد سالم حباب النفيعي 20 – فهد عيد العصيمي

ثالثاً : المرحلة الثانوية

1-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الأولى ) ومقرها مدرسة مكة الثانوية

1-جميل حسن علي الحجاجي 2-سالم معيش المطرفي 3- عبدالله حامد سلمان اللهيبي

4-سمير ناصر عاتق اللقماني 5 – يوسف هزاع عبدالاله الراجحي 6- أحمد سراج القرشي 7- تركي فالح محمد السلمي

8-ماهر شريف عايد اللقماني 9- زياد محمد مسيعيد المحمادي 10- سلطان مساعد الثقفي 11- مهنا محمد معيوف الرحيلي

12- عبدالله علي المطرفي 13- سامي عوض عياد السريحي 14 – سراج عمر حسن الحربي 15- عياد محمد سعيد الصاعدي

16- محمد علي العمري 17-عوض عمر عوض العامودي 18 – عبدربه علي الزهراني

2- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثانية ) ومقرها مدرسة عكرمة بن أبي جهل

1-حامد محمد عبيدالله اللحياني 2- عبدالرحمن رجب المالكي 3- مازن خالد حامد فته 4- تركي غازي الحازمي

5- جود الله خلوفه عبدالله السلمي 6- عبدالله عبدالرحمن السالمي 7- رائد مبارك سعد الغامدي 8- عبدالرزاق عبدالله محمد الرئيس

9- ضيف أحمد عبدالهادي الغامدي 10- خالد عبدالله الثمالي 11- ماهر حميد أحمد اللهيبي 12- هاني علي جميل قربان

13- محمد عيسى سعيد العبيدي 14- عبدالله حمد الفاهمي 15- سلطان محمد عبيدالله اللحياني 16- خالد صالح محمد العامودي

17- عبدلاله ابراهيم الغامدي

3- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثالثة ) ومقرها مدرسة الفضيل بن عياض

1-قبل مهل فطنان العتيبي 2- ابراهيم سعيد الحارثي 3- ماجد هزاع شامص الجابري 4- سعيد صالح علي عفيف

5- أحمد سعد هندي الزهراني 6- سالم مسعد مساعد الحربي 7- عبدالله عمر العميري 8- عبدالعزيز حسن الحارثي

9- فهد عوضة دخيل الله الحارثي 10- عبدالله علي الزهراني 11- عوض مرزوق الصبحي 12- مشعل أحمد عازم الحارثي

13-أحمد مصطفي حسن سناري 14-عبدالكريم عمر بامقاء 15 –بخيت ضيف الله الزهراني 16 –أحمد محمد المطرفي

17-فالح سالم محمد الخزاعي

4-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الرابعة ) ومقرها مدرسة فلسطين الثانوية

1-سامي عياد محسن الصاعدي 2- مساعد مصلح مستور العوفي 3-نايف عميس الودعاني 4- رزين أحمد رزين الشعلاني

5- عبدالباري محمد السلمي 6 – محمد سعيد ال مسعود 7 – بدر حسن محمد الصاعدي 8- خلف خليفة معيوض السلمي

9- مشعل سفر عالي اللهيبي 10- عصام حسن علي سمكري 11- عابد عبدالرحيم السفري 12- عيضة ناشي عويض اللحياني

13- سمير سراج صمصوم اللحياني 14- صالح ناشي اللحياني 15- ابراهيم عون محمد الصبحي 16-عبدالله سامي سعد الشريف

17- فهد عبيدالله النجبي

5 – بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الخامسة ) ومقرها مدرسة شريح القاضي الثانوية

1-فيصل أحمد الاسمري 2- فهد جميل معيوض الحارثي 3- عبدالله مسعود سعد المالكي 4- هادي عيد هذال العصيمي 5- حمد مسعود العميري 6- زهير محمد عبدالله الغامدي 7- انس محمد السلمي 8- محمد مديني الكديسي

9- أحمد حمدان الحارثي 10- منصور حمود الحارثي 11- بندر عطيان الفهمي 12- أحمد محمد الزهراني

13- عبدالله دهيبش دوخي الحارثي 14-عيد عويض معيض الجعيد 15- سلطان سالم الهذلي

16- عبدالله محمد أمين أدم 17- ساير مستور عيد العتيبي .

6-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية السادسة ) ومقرها مدرسة طلحة بن عبيدالله الثانوية

1-أحمد صالح الزهراني 2-محمد صالح العمري 3- محمد مبارك الشلوي 4-نايف صالح عمري السلمي 5- ضيف الله علي مناع القرني 6- عبدالله أحمد الغامدي 7- حسن عبدالله الحكمي 8- حاتم سعيد عبدالخالق الزهراني 9-أحمد باشا العبيدي

10- عبدالعزيز مفرح عيضة الزهراني 11- موفق حمزة أبو زيد 12- محمد ابراهيم القرني

13-براء عبدالله بادويس 14- مسعود سعيد فرج الدعدي 15- مصطفي عبدالله المنعمي 16- أسعد سراج بقري

17- مطلق رداد علي الزهراني 18- أنس خالد عابد الانصاري

7-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية السابعة ) ومقرها مدرسة ابن سيرين الثانوية

1-محمد حمد الشريف 2- فهد أحمد الزهراني 3- خالد عوض المطيري 4- فايز عوض الحمراني

5- فهيد معلوي العماري 6- شادي ابراهيم جميل قهوجي 7-محمد علي مبروك اللحياني 8- محمد سفر العتيبي

9-تركي صالح الحازمي 10- أحمد بركي مسلي الجحدلي 11- هاني زامل البركاتي 12- ياسر سلمان الحربي

13- رشيد محمود غندورة 14- سمير فوزي قاسم 15-حسن رافع حسن القرني 16-فيصل علي باوزير 17- هزاع ترحوب العتيبي

8- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثامنة ) ومقرها مدرسة اليرموك المتوسطة

1-محمد تركي العبادي 2- هلال محمد صالح النمري 3- علاء اسماعيل مترو 4- محمد سعد حسين الشنبري

5- أحمد عبدالكريم الزهراني 6-مشعل عبدالرحمن الحارثي 7- محمد قاسم حوذان 8- عاصم علي الأحمدي

9- يحي محمد الزهراني 10-مازن أحمد عشري 11- هاني حسن بكري عساس

12- مهنى محمد العتيبي 13-جميل عبدالرحمن الطلحي 14-عمر حسين علي الفقيه15- عبدالعزيز عقاب الثقفي

16- وليد عبدالله قابل الحبسي 17-هاني منصور الحجيلي .

9-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية العاشرة ) ومقرها مدرسة القيروان الثانوية

1-سعود سرور القثامي 2- حناس علي أحمد الزهراني 3- عبدالمحسن شاكر اللحياني 4- نايف هلال رداد المطرفي

5- مساعد أحمد الزهراني 6- انس قاسم محمد مصلي 7- أحمد سعيد حسن الحتيرشي 8- عبدالله غالي السعيدي

9- غازي عساف الشريف10- ماهر سعد الردادي 11- مخلد عبدالله لافي الهذلي 12-ماجد عواض القرشي 13- عبدالله سعيد أحمد الغامدي 14 – عبدالله عبدالرزاق الطويرقي 15- أحمد خضران خضر الثبيتي 16- حسين سليم المسعودي

10- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية (الحادية عشر ) ومقرها مدرسة الشيخ عبدالله الخليفي الثانوية

عبد الخالق سعيد الغامدي 2-محسن حسين الثقفي 3- حسام مساعد الثقفي 4- عبدالله أحمد قايد الزبيدي

5- فيصل أحمد حكمي 6- عبدربه علي الزهراني 7- حمزة عبدالمطلب عزيز الرحمن 8- زكي محمود امجد

9- خالد فيصل المالكي 10- بندر جمعان الدعدي 11- محمد أحمد الغامدي 12- محمد سليمان الصبحي

13 – هشام عدنان محمد صباغ 14- عايد عوض المالكي 15- سمير عبدالحميد الدوبي 16- خالد عواض الحارثي

17- هاني محمد عايش الهذلي

10- بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثانية عشر ) ومقرها مدرسة الكر الثانوية

1-سعدي محمد حسن الزهراني 2-حاتم عبدالرحمن رداد الجابري

3- خالد مسلم سالم المطرفي 4 – خالد سعيد الهذلي 5- محمد عامر بسيس الهذلي 6- منصور عبدالله الشريف

7-علي عبده حمدي .8- محمد علي معيض الزهراني 9- سعد يحي أحمد المالكي 10- محمد علي حسن دوشي

12-بيان بأسماء المكلفين بالعمل الليلي في الثانوية ( الليلية الثالثة عشر ) ومقرها مدرسة جعفر الصادق الثانوية

1-سعود عايد النفيعي 2- عبدالرحيم أبو عمر الرمضاني 3- يوسف محمد أبو راس 4- عبدالرحيم مبارك الشيخ 5- أحمد عبدالله مشرعي 6-ممدوح عبدالوهاب خليل 7- عبدالعزيز محمد العسيمي 8- محمد علي باجحلان 9- فايز طويهر المغامسي

11- بندر عادل نتو 11- تاج خالد كمال 12- ماجد عوض الهلالي 13 – نبيل حمدان الصبحي 14- حسن مخضور الجحدلي

15-علي أحمد نوح 16- طلال غازي الثقفي 17- يحي محمد بخيت الزهراني