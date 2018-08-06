تهافت على المهاجمين قبل انتهاء الميركاتو الصيفي
تتهافت أندية دوري المحترفين على ضم المهاجمين قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية نهاية أغسطس الجاري؛ وذلك لعلاج أزمة نقص ” رأس الحربة ” لديها.
وتحاول معظم الفرق السيطرة على الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، بوجود لاعبين بمركز رأس الحربة، وركزت غالبيتها في تعاقداتها للموسم الجديد على لاعب مهاجم صريح، لدعم هذا المركز.
ودعت الفرق صفوفها؛ حيث تعاقد نادي النصر مع النيجيري أحمد موسى في صفقة قياسية، وتحاول حسم صفقة البرازيلي جوناس اوليفييرا مهاجم بنفيكا، بينما في الاتحاد دعم الفريق هجومه بالصربي أليكسندر بيزيتيش، وفي الدفاع تعاقد الفريق مع الأسترالي ماثيو جورمان، بالإضافة إلى دعم مركز الظهير الأيسر بالبرازيلي كارليتو.
ويضم النادي الأهلي الهداف السوري عمر السومة والضيف الجديد ودجانيني تافاريس، وذلك بعد كانت قد دعمت دفاع الفريق بالمدافع أليكسيس رواناو.
طلال[ عدد التعليقات: 2572 ] نشر منذ 42 دقيقة
جوناس من افضل جونا المهاجمين في العالم وموضوع إصابته مضحك للغاية ..نادي النصر دخل في مزايدة مع اللاعب وهذه ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل صمت رئيس الهيئة ،،ابعاد الهلال من الصفقة لو تم يتحملها رئيس الهيئة اولاً وأخيراً !
عمار[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 41 دقيقة
اجويرو من افضل اجوي المهاجمين في تاريخ البرميرليج وكويس ان اسمه هيتخلد حتى لو في تاريخ فرقة وضيعة زي السيتي بس هو يستحق يتذكر فيما بعد