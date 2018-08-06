الكركم والثوم.. بديلان لـ ” الأسبرين ” للوقاية من الأزمات القلبية وتجلط الدم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تُشير بعض التوصيات الطبية التي تتم بناء على استشارة الطبيب، إلى أن تناول ” الأسبرين ” لفترة من الوقت؛ يساعد على الوقاية من الأزمات القلبية والسكتة؛ لذا وفي هذا السياق يجب التعرف على بعض البدائل الطبيعية لـ ” الأسبرين ” والتي تحمي الدم من التجلّط، وتقي من الأزمات القلبية.

وتشمل هذه البدائل ” الثوم ” فهو من وسائل منع الجلطات والأزمات القلبية الفعّالة، حيث يعمل على تدفق الدم في شرايين القلب، كما يحميه من نقص الأكسجين، ويساعد على خفض الكولسترول.

كما تتضمن هذه الوسائل أيضًا ” الكركم ” ، فهو يساعد على منع التجلّط، كما يحتوي على مضادات للالتهابات قوية؛ وفي حالة تناول أدوية مذيبة للدم؛ لمنع الجلطة، لا تتناول حبوب الكركم قبل استشارة الطبيب؛ لأنه يعتبر مذيب قوي للجلطات.