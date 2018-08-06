بالفيديو.. ” شفروليه ترافرس 2018 ” الريادة في الرحابة والجرأة في التصميم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر شفروليه ترافرس سيارة مميزة بالرحابة والاتساع إذ أنها سيارة بثلاثة صفوف من المقاعد , وقد خرج اسمها للنور لأول مرة في 2008 وقدمت كموديل 2018 في صورة موديل جديد كلياً يعد بداية الجيل الثاني من السيارة ويتوفر بقائمة كبيرة من التقنيات المميزة للاستخدامات العائلية مع امكانية استيعاب السيارة 8 ركاب .

وتعرض السيارة باثنين من المحركات وكلاهما يرتبط بناقل الحركة الأوتوماتيك من 9 سرعات مع تكنولوجيا ستوب ستارت لتوفير الوقود والمحرك الأول V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وبنظام دفع أمامي أو رباعي حسب الاختيار ، بينما المحرك الثاني سعة 2 لتر بقوة 257 حصان ،ويمكن للسيارة أن تحصل على الكثير من الخيارات الداخلية مع صف ثاني من المقاعد قابل للانزلاق للأمام للسماح بدخول سهل للصف الثالث من المقاعد ويمكن في بعض الاصدارات أن تستوعب السيارة 7 ركاب فقط.

وتوفر السيارة مساحة ورحابة داخلية كبيرة للركاب وراحة في الجلوس في الأمام والخلف والصفوف الثلاثة وتتفوق حتى على فورد اكسبلورر وهوندا بايلوت وتويوتا هايلاندر في هذا الخصوص.

ومقارنة بالجيل السابق من السيارة , فالجيل الجيد أكبر في الحجم وأخف في الوزن وأكثر أناقة وعصرية في التصميم ويتوفر باصدارات جديدة تشمل High Country وRS وتصنع السيارة في مصنع تاون شيب في ميشيغان وهو المصنع الوحيد الذي يقوم بتصنيع السيارة على الصعيد العالمي.

وتتميز السيارة بتصميم أكثر جرأة وشكل جديد مصمم بصورة خاصة لكي يكون أكثر أناقة وعملية وهي توفر الريادة في فئتها في سعة التخزين الخلفية وفي الرحابة في امكانية وضع الأغراض أو انزالها من الجزء الخلفي من السيارة.

كما تعرض السيارة العديد من التقنيات التي تجعل الركاب من كل الأعمار في راحة ويحصلون على الترفيه في سعادة وهم داخل السيارة.

وتشمل تجهيزاتها شاشة 4.2 بوصة لمعلومات السائق ونظام ملاحة وتحكم في المناخ ثلاثي المناطق يجعل الحرارة مناسبة لكل راكب في السيارة بجانب الشحن اللاسلكي للهاتف النقال .

وكدلالة على تحقيق موديل 2018 لمبيعات طيبة مقارنة بالسابق, فقد ارتفعت مبيعات شفروليه ترافرس في الولايات المتحدة الي اجمالي 3.892 ألف سيارة في الربع الثاني من العام 2018 بزيادة تقدر بواقع 30% مقارنة بمبيعات 27.606 ألف سيارة في الربع الثاني من عام 2017.

أما في كندا فقد حققت السيارة نمو في المبيعات بنسبة تبلغ 102% حيث ارتفعت من 1.061 سيارة في الربع الثاني من 2017 الي 2.141 سيارة في الربع الثاني من 2018.

وتجاوزت ترافرس بالتالي متوسط النمو في فئتها في أمريكا الشمالية حيث حققت فئتها نمو بواقع 8.14% فيما حققت السيارة في الولايات المتحدة 30% نمو وفي كندا 102% نمو وهو ما يجعلها في مركز متقدم في فئتها .

وحققت السيارة هذا النمو في المبيعات في ظل عوامل عديدة تدفع الي ذلك مثل كونها سيارة جديدة تماماً تنافسيتها العالية والجاذبية للتجهيزات وتفوقها على الجيل السابق من ترافرس في أمور عديدة .