بالفيديو.. لحظة انفجار طائرة اغتيال الرئيس الفنزويلي

كاراكاس(صدى):

كشف مقطع فيديو لحظة انفجار طائرة بدون طيار ” درون ” ، خلال محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الفاشلة، أمس الأحد خلال استعراض عسكري قرب كراكاس.

وأوضح مقطع الفيديو أن ” الدرون ” انفجرت بشكل مفاجيء مكونه كتلة من اللهب، وسط ذعر من الحاضرين.

يُذكر أن الجيش الفنزولي نجح في التشويش على طائرتين دون طيارة من طراز ” إم 600 ” ، تحمل كل منهما نحو كيلو جرام من المواد المتفجرة إحداهما فوق الرئيس والثانية أمامه، وذلك بمساعدة أجهزتها الإلكترونية.

وتمكن الجيش من تحويل مسار واحد من الطيارتين لتنفجر بعيدًا عن الرئيس، بينما تحطمت الثانية بعد اصطدامها بمبنى، لتتحويل محاولة اغتيال الرئيس إلى محاولة فاشلة.

وكانت السلطات الفنزولية أعلنت احتجاز 6 أشخاص على علاقة بالهجوم، وقال وزير الداخلية ” لدينا حتى الآن 6 إرهابيين معتقلين والعديد من الآليات المصادَرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة؛ حيث تم العثور على أدلة دامغة “.

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