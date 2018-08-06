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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط سارقي المساجد في دومة الجندل بالجوف

ضبط سارقي المساجد في دومة الجندل بالجوف
علي العنزي(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، عن تبلغ شرطة محافظة دومة الجندل، بتعرُّض مجموعة من المساجد بالمحافظة، لسرقة مكيفات ومكبر الصوت وبرادتين ماء، مبينًا أنه لا يوجد متهمون.

وأوضح المتحدث، أنه من خلال التحريات، تم ضبط مواطن بالعقد الثاني من العمر، والذي أعترف بالسرقة، ويرافقه شخصان آخران ” جارٍ ضبطهما ” .

فيما أكد المتحدث باسم ” شرطة الجوف ” ، أنه قد تم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51248 ] نشر منذ 1 ساعة

سيذوقون سوء مافعلوا ,,

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