بعد طرد سفيرها من المملكة.. الحكومة الكندية: نشعر بالقلق الشديد

علي القحطاني(صدى):

علقت الحكومة الكندية على القرار الذي أعلنته المملكة باستدعاء سفيرها لدى كندا، واعتبارها السفير الكندي شخصًا غير مرغوب فيه.

حيث أعربت ماري بير باسل، المتحدثة باسم الحكومة الكندية عن قلقها، قائلة: ” نشعر بالقلق الشديد، ونسعى للتواصل مع المملكة ” ، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية تحاول إجراء اتصالات مع المملكة.

وفي السياق ذاته، انخفضت قيمة العملة الكندية نسبيًا مقابل الدولار؛ بسبب خبر تجميد الصفقات والمشاريع الإقتصادية الجديدة مع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت بيان بطرد السفير الكندي؛ بعد تدخل كندا السافر في شؤون المملكة، وسرعان ما احتل وسم ” السعودية تطرد السفير الكندي ” المركز الأول في الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

اقرأ ايضًا: