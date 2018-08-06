مدير عام الجوازات يعزي اللواء الطويرقي في وفاة والده

سعيد العجل(صدى):

قدم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحي واجب العزاء والمواساة للواء عبدالرحمن الطويرقي نائب مدير الجوازات الأسبق في وفاة والده -رحمة الله- ، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته ثمن اللواء الطويرقي وأبناء وأشقاء الفقيد لمدير عام الجوازات هذه اللفتة الكريمة وتحمل عناء السفر والحضور الى الطائف وتقديم واجب العزاء في وفاة والده ، مؤكدا على اهتمام مدير عام الجوازات بجميع منسوبي الجوازات المتقاعدين أو الذين على رأس العمل ، مشيرا أن ذلك يؤكد الوفاء والتلاحم بين المسؤلين وأفراد الشعب.

انا لله وانا اليه راجعون