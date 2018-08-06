بالفيديو.. علا الفارس تطلق تحدي النحافة بشوربة تنحف 5 كيلو

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الأردنية علا الفارس، تتحدث فيه عن تحدي فقدان الوزن من خلال تناول شوربة مكوناتها الخضار فقط.

وأعترفت علا خلال الفيديو بانها تعاني من عدم ثبات في الوزن، فهي تسمن حيناً وتنحف حيناً، لكنها دائمة الإصرار على المحافظة على رشاقتها عبر القيام بنظام غذائي صحي يفقدها الوزن فور شعورها بأنها اكتسبت بعض الكيلوجرامات .

الجدير بالذكر ان علا حذّرت متابعيها الذين يعانون من أمراض مزمنة، من المشاركة في هذه التجربة قبل استشارة الطبيب .