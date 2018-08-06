تعاني من اعتلالات نفسية.. العثور على ” فتاة أضم ” المفقودة

حامد العمري (صدى):

شهدت مستشفى أضم العام بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، العثور على الفتاة التي فُقدت بأضم، والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بعد خروجها من منزلها فجر أمس الأحد، دون علم أسرتها.

واتضح أن الفتاة تعاني من اعتلالات نفسية، مما دفعها لهذا التصرف، وكان قد تم إبلاغ الجهات الأمنية، ممثلةً في الدفاع المدني ومخفر شرطة أضم، والتي قامت بالبحث عنها، وبمساعدة عدد من الشباب المتطوعين من لجنة التنمية الاجتماعية، بالإضافة لعدد من شباب المحافظة، قبل أن يتم العثور عليها بمستشفى أضم العام.

جدير بالذكر، أن الفتاة في حالة صحية جيدة حاليًا، بعد العثور عليها بالمستشفى.

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