بالصور.. انفجار سيارتين وتفحمهما بمصر

القاهرة(صدى):

شهد مطلع كوبري أكتوبر بـ ” الدقي ” في مصر صباح اليوم الاثنين، تفحم سيارتين ملاكي؛ إثر انفجارها بعد اشتعال النيران فيهما، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكي لحظة الانفجار.

وتضررت 4 سيارات أخرى، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث؛ لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

كما انتقل رجال المرور إلى المكان؛ وذلك لرفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، فى الوقت الذى لم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه.