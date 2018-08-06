عقب الإجازة السنوية.. ” الشورى ” يصوت على تمكين المرأة من الوظائف القضائية

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر، مجلس الشورى سيصوت عقب الإجازة السنوية، بعد أربعة أسابيع، على توصية تمكين الكفاءات النسائية المؤهلة شرعيًا وقانونيًا من تولي الوظائف القضائية، والتي تقدم بها كل من أعضاء الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس.

واشتملت التوصية على توافر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة، كما أن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي من أهم أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.

وفي السياق نفسه، حوت مسوغات التوصية على أن النيابة العامة فتحت أخيرًا الباب لتعيين المرأة على وظائف ملازم محقق، لافتة إلى أن المعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءًا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث.