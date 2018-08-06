بالفيديو.. أسباب مشكلة عدم انتظام الأسنان عند الأطفال وطرق تفاديها

أماني الغامدي(صدى):

تلاحظ بعض الأمهات، أن أسنان أطفالها بدأت تنمو بشكل غير منتظم، مما ينبئ بضرورة عمل تقويم لها.

وكشف الدكتور خالد عبيدات جراح الفم والأسنان ، عن أسباب عدم انتظام الأسنان عند الأطفال، وتلافي هذه الأسباب، للحفاظ على انتظام الأسنان، حتى يكتمل نموها.

وقال دكتور خالد ، إن سوء إطباق الاسنان هو خلل في الأسنان سواء وظيفي أو جماعي ، وفي هذه الحالة نلجأ لتقويم ، ولكن لا نستخدمه إلا على أسنان نظيفة وجيدة تماماً .

وتابع ، مشاكل الإطباق بالأسنان تظهر لدى الأطفال من بين 7 إلى 9 سنوات ، إذا كان لدينا مشاكل في الإطباق بالأسنان اللبنية هذا لا يعني أنها ستنتقل للأسنان الدائمة ، ولكن إذا كانت فُقدت اسنان فيجب زيارة طبيب الأسنان لمعرفة إن كانت مشكلة الإطباق وراثية أو مرضية .

واضاف ، لدينا ايضا تشوهات تحدث بالأسنان كأن يكون لدينا سنين في سن واحد ، وهذا من الممكن أن يكون سببه ضرب أو من البيئة المحيطة ، كما أن هناك مشكلة الضحكة المعكوسة وهي أن يكون الإطباق بالعكس.

وأكد ، انه من أهم العادات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال هو مص الأصابع ، حيث يتسبب ذلك بوجود فراغ بين الأسنان .