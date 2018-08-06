بالفيديو.. أسباب مشكلة عدم انتظام الأسنان عند الأطفال وطرق تفاديها
تلاحظ بعض الأمهات، أن أسنان أطفالها بدأت تنمو بشكل غير منتظم، مما ينبئ بضرورة عمل تقويم لها.
وكشف الدكتور خالد عبيدات جراح الفم والأسنان ، عن أسباب عدم انتظام الأسنان عند الأطفال، وتلافي هذه الأسباب، للحفاظ على انتظام الأسنان، حتى يكتمل نموها.
وقال دكتور خالد ، إن سوء إطباق الاسنان هو خلل في الأسنان سواء وظيفي أو جماعي ، وفي هذه الحالة نلجأ لتقويم ، ولكن لا نستخدمه إلا على أسنان نظيفة وجيدة تماماً .
وتابع ، مشاكل الإطباق بالأسنان تظهر لدى الأطفال من بين 7 إلى 9 سنوات ، إذا كان لدينا مشاكل في الإطباق بالأسنان اللبنية هذا لا يعني أنها ستنتقل للأسنان الدائمة ، ولكن إذا كانت فُقدت اسنان فيجب زيارة طبيب الأسنان لمعرفة إن كانت مشكلة الإطباق وراثية أو مرضية .
واضاف ، لدينا ايضا تشوهات تحدث بالأسنان كأن يكون لدينا سنين في سن واحد ، وهذا من الممكن أن يكون سببه ضرب أو من البيئة المحيطة ، كما أن هناك مشكلة الضحكة المعكوسة وهي أن يكون الإطباق بالعكس.
وأكد ، انه من أهم العادات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال هو مص الأصابع ، حيث يتسبب ذلك بوجود فراغ بين الأسنان .
اترك تعليقاً