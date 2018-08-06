” الأرصاد ” تحذر من أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقتين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، أهالي منطقة عسير ” النماص، المجاردة، سبت العلاية، محايل عسير، رجال المع ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 6/8/2018 من الساعة 11.00 وحتى الساعة 20.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا لأهالي منطقة نجران ” شرورة ” والأجزاء المجاورة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار؛ تؤدي لشبه إنعدام في الرؤية الأفقية، وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن الحالة ستبدأ اليوم الموافق 6/8/2018 من الساعة 9.00 وحتى الساعة 13.00 من نفس اليوم.