” الأرصاد ” تحذر من أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقتين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، أهالي منطقة عسير ” النماص، المجاردة، سبت العلاية، محايل عسير، رجال المع ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 6/8/2018 من الساعة 11.00 وحتى الساعة 20.00 من نفس اليوم.
كما أصدرت الهيئة تنبيهًا لأهالي منطقة نجران ” شرورة ” والأجزاء المجاورة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار؛ تؤدي لشبه إنعدام في الرؤية الأفقية، وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن الحالة ستبدأ اليوم الموافق 6/8/2018 من الساعة 9.00 وحتى الساعة 13.00 من نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 2565 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين
ماجد[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها 🙌