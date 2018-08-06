الهلال يذيب الجليد بين خيسوس وجوناس

نواف السالم(صدى):

أكدت وسائل إعلام برتغالية، اقتراب لاعب بنفيكا البرتغالي المهاجم جوناس أليفيرا، من اللحاق بصفوف نادي الهلال؛ فيما كانت أشارت أنباء إلى اقتراب اللاعب من صفوف النصر.

وتمكن البرتغالي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال خورخي خيسوس، من اقناع اللاعب بطريقته الخاصة على تمثيل الزعيم في الموسم القادم.

وتطلب إدارة بنفيكا 2.5 مليون يورو لبيع عقد جوناس، فيما سيحصل اللاعب على 5.2 مليون يورو راتبًا سنويًا؛ بينما أكدت مصادر بالهلال، أن الزعيم انسحب من صفقة جوناس، في ظل وجود خيارات بديلة أخرى أكثر قوة، منها مهاجم آرسنال الإسباني لوكاس بيريز، والدولي الجزائري إسلام سليماني المحترف في ليستر ستي.