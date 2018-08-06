8 حلول تربوية للتعامل مع تجاهل طفلك لحديثك

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الخبيرة النفسية سهام حسن ، أن التعامل مع الطفل الصغير الذي لم يتجاوز أعوامه الأربعة ، يتطلب المزيد من الصبر والذكاء والهدوء، مع عدم اللجوء للضرب .

وكشفت سهام عن العديد من الحلول التربوية منها :

1- لا تقولي لنفسك : ” لكنه لا يستجيب ” ، فطفلك صاحب العامين أو الثلاثة أو الأربعة، لا يزال في العمر الذي تستطيعين فيه تقويمه.

2- اجعلي نصائحك بصيغة إيجابية، فلا تقولي ” لا تقف، بل قولي هيا نمشي “، أو ” لا تركض بسرعة، بل قولي اجري بهدوء، حتى لا تقع ” .

3- إن طلبت منه عدم قرص أخته الصغيرة، وفعل، فأبعديه من الغرفة، لكن لا تضربيه، بل قبليه.

4- لا تجعلي كلامك كله معه عبارة عن أوامر ونواهي، بل اختاري في كل فترة سلوكًا يستحق منك العناية، إلى أن تعوديه على تركه؛ مثل ضربه لشقيقته، أو أخذه الألعاب من أصدقائه وهكذا.

5- ركزي على السلوك الإيجابي، عند القيام به وامدحيه، واحكي لوالده، أو جديه وجدتيه عنه.

6- لا تتجاهلي طفلك فيتجاهلك، فعندما يأتي لكِ ليحكي عن يومه في المدرسة، سواءً يومه السيئ ويشكو، أو يومه الحسن ليفخر، فعليكِ أن تكوني حاضرة ومنتبهة له.

7- اطلبي مساعدته، سواء عرضها أم لا، وإن عرضها فعليكِ الاهتمام بذلك من باب أولى.

8- لا تنهريه إن كنت مشغولة، أو ترغبين في التفكير في طريقة الإجابة عن أسئلته وفضوله، بل اتفقي معه على موعد آخر، للإجابة على أسئلته أو مشاركته نشاطه.