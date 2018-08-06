تعليم مكة ينفذ صيانة لـ 74 مشروعا مدرسيا بتكلفة 26 مليون ريال

محمد السعران(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون المباني – إدارة التشغيل والصيانة عدداً من مشاريع الصيانة شملت 74 مدرسة ( بنين – بنات ) بتعليم مكة المكرمة خلال العام 1439 هـ والتي تستهدف خدمة 50 ألف طالبة وطالبة، حيث تنوعت الصيانة ما بين صيانة شاملة للعدد من المباني المدرسية، وصيانة للأسوار، ومواقف السيارات، والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت (26.456.466) ستة وعشرين مليون ريالاً، وأربعمائة وستة وخمسين ألفاً، وأربعمائة وستة وستين ريالاً

وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن هذه الصيانة الشاملة تأتي حرصاً من إدارة تعليم مكة على توفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقرات التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ، في ظل توجيه وزارة التعليم بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس سواءٌ للبنين أو البنات، مشيراً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتحول الوطني 2020م.

وبدوره أبان مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ محمد المدخلي بأن إدارة تعليم مكة المكرمة ممثلة بالشؤون المدرسية تحرص على متابعة صيانة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجات البيئة المدرسية وإعدادها إعدادا يليق باستقبال طلابنا وطالباتنا للعام المقبل، شاكرًا الجميع على كافة الجهود المبذولة والتفاني في العطاء من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠..