بالصور.. إصابة موظفة في حريق مكتب تعليم النهضة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

اندلع حريق محدود، أمس الأحد، داخل مكتب تعليم النهضة للبنات شرق الرياض، والذي أسفر عن إصابة إحدى منسوبات المكتب بالاختناق.

ومن جانبه، أشار متحدث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، إلى أن الحريق اندلع في الطابق الثاني بمكتب تعليم النهضة التابع لتعليم الرياض.

وأوضح ” الغامدي ” أن الموظفات نفذن على الفور خطة الإخلاء المعتمدة من المبنى، وتم إسعاف الموظفة التي أُصيبت بالاختناق، لافتأ إلى أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق تماس كهربائي في العداد الداخلي للمبنى.