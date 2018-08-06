” بن مساعد ” عن تدخل كندا: ستتمنى لو لم تتعرض لشأننا الداخلي

عادل الحربي(صدى):

عّقب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، على تدخل كندا في الشؤون الداخلية للمملكة، بشأن ما أسمتهم ” نشطاء المجتمع المدني ” الذين تم إيقافهم في المملكة.

وقال ” بن مساعد ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” المملكة ترفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية، وهذه رسالة لجميع الدول، وجربت دول مهمة ذلك وتراجعت وأوفدت مبعوثيها معتذرة ” .

وتابع: ” ستتمني كندا لو لم تتعرض لشأننا الداخلي أبدًا ” .

يُذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت بيان بطرد السفير الكندي؛ بعد تدخل كندا السافر في شؤون المملكة، وسرعان ما احتل وسم ” السعودية تطرد السفير الكندي ” المركز الأول في الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

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