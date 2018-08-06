” بن مساعد ” عن تدخل كندا: ستتمنى لو لم تتعرض لشأننا الداخلي
عّقب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، على تدخل كندا في الشؤون الداخلية للمملكة، بشأن ما أسمتهم ” نشطاء المجتمع المدني ” الذين تم إيقافهم في المملكة.
وقال ” بن مساعد ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” المملكة ترفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية، وهذه رسالة لجميع الدول، وجربت دول مهمة ذلك وتراجعت وأوفدت مبعوثيها معتذرة ” .
وتابع: ” ستتمني كندا لو لم تتعرض لشأننا الداخلي أبدًا ” .
يُذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت بيان بطرد السفير الكندي؛ بعد تدخل كندا السافر في شؤون المملكة، وسرعان ما احتل وسم ” السعودية تطرد السفير الكندي ” المركز الأول في الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
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أم وصال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
السلام عليكم ارجو من كل شخص يرى رسالتى هادى أن يقف بجانبى ويساعدنى انا عندى قرض بنكى وعندى أوراق البنك التى تثبت صحة كلامى ولااستطيع دفع القرض بسبب الإيجار والكهرباء ومصاريف الحياة وغير ذلك عندى بنتين اعولهم واصرف عليهم ارجو منكم الوقوف بجانبى يااهل القلوب الرحيمه وانشاء الله املى فى الله ثم فى وقفتكم بجنبى …………… أم وصال